Kiki Bertens is donderdag met een overtuigende overwinning begonnen aan haar jacht op titelprolongatie bij het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. De Nederlandse won in de tweede ronde in twee sets (6-1 en 6-2) van Veronika Kudermetova.

De 28-jarige Bertens, die als titelverdediger een bye kreeg in de eerste ronde, had maar 57 minuten nodig om de Russische nummer 38 van de wereld te verslaan. Ze werd alleen in de tweede set een keer gebroken, maar brak toen meteen terug naar 4-2 en kwam dus geen moment in de problemen.

In de kwartfinales speelt Bertens vrijdag tegen Anastasia Potapova, een Russisch talent van achttien jaar die 101e staat op de wereldranglijst. "Het wordt de eerste keer dat ik Potapova tref", blikte Bertens na haar zege op Kudermetova alvast vooruit. "Ik weet dat ze agressief speelt, het wordt zwaar."

Sint-Petersburg is het eerste indoortoernooi van Bertens in 2020, al speelde ze afgelopen weekend al indoor op gravel voor het Nederlands Fed Cup-team tegen Wit-Rusland. In Sint-Petersburg wordt op hardcourt gespeeld.

Vorig jaar won Kiki Bertens het toernooi in Sint-Petersburg. (Foto: Getty Images)

Bencic verslaat Kuznetsova

Bertens, nummer acht van de wereld, is in de Russische stad als tweede geplaatst. Belinda Bencic, de mondiale nummer vijf, is als eerste gerangschikt en ook zij plaatste zich donderdag voor de kwartfinales. De Zwitserse was met 7-6 (4) en 6-4 te sterk voor Svetlana Kuznetsova.

Vorig jaar won Bertens de titel in Sint-Petersburg door een zege in de eindstrijd op de Kroatische Donna Vekic. De Wateringse kan de als zevende geplaatste Vekic dit jaar eventueel treffen in de halve finales. Volgende week speelt Bertens het WTA-toernooi van Dubai.