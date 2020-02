Feyenoord begint donderdag zonder Eric Botteghin aan het bekerduel met sc Heerenveen. De verdediger is niet fit genoeg en wordt vervangen door Edgar Ié. Op het middenveld kiest trainer Dick Advocaat voor Jens Toornstra, Orkun Kökçü en Leroy Fer.

Botteghin was in de afgelopen dagen al een twijfelgeval voor de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker. Zijn vervanger Ié vormt het centrale duo met Marcos Senesi.

De keuze van Advocaat voor Toornstra, Kökçü en Fer op het middenveld - Kökçü is terug van een blessure - betekent dat Oguzhan Özyakup bankzitter is in Friesland. De middenvelder kwam deze winter op huurbasis over van Besiktas.

Bij tegenstander Heerenveen heeft trainer Johnny Jansen geen wijzigingen doorgevoerd. Keeper Filip Bednarek is wederom de vervanger van Warner Hahn, die een poos afwezig is vanwege een knieblessure.

Winnaar speelt thuis tegen NAC Breda

Heerenveen-Feyenoord begint donderdag om 20.45 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De winnaar speelt in de halve finales thuis tegen NAC Breda, dat woensdag verrassend AZ (1-3) uitschakelde.

De andere halve finale gaat tussen Ajax en de winnaar van Go Ahead Eagles-FC Utrecht. De halve finales worden gespeeld op 3, 4 of 5 maart en de bekerfinale is op 19 april in De Kuip.

Opstelling sc Heerenveen: Bednarek; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Veerman, Faik, Kongolo; Ejuke, Odgaard, Van Bergen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Ié, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker