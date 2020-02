De overgang van Hakim Ziyech van Ajax naar Chelsea komende zomer is de op twee na duurste Eredivisie-transfer ooit. De Londenaren betalen 40 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder en dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 44 miljoen euro.

Alleen voor Frenkie de Jong (86 miljoen euro) en Matthijs de Ligt (75 miljoen euro) werd in de zomer van 2019 meer betaald door respectievelijk FC Barcelona en Juventus.

Ook de nummer vier op de lijst is een oud-speler van Ajax. Voor Davinson Sánchez kreeg de Amsterdamse club drie jaar geleden 40 miljoen euro van Tottenham Hotspur, al is dat bedrag door bonussen mogelijk iets opgelopen tot maximaal 42 miljoen euro.

De duurste PSV-transfer ooit is de overgang van Hirving Lozano afgelopen zomer van naar Napoli voor 38 miljoen euro. Het winterse transferrecord is sinds vorige maand wel in handen van de Eindhovense club, nadat Tottenham 32 miljoen euro neertelde voor Steven Bergwijn.

De duurste Feyenoord-transfer is al veertien jaar de overgang van Dirk Kuijt naar Liverpool voor ongeveer 18 miljoen euro. Dat is lang niet genoeg voor een plek in de top 10.

Top 10 duurste Eredvisie-spelers ooit 1. Frenkie de Jong: 86 miljoen euro Ajax naar FC Barcelona in 2019

2. Matthijs de Ligt: 75 miljoen euro van Ajax naar Juventus in 2019

3. Hakim Ziyech: 40 miljoen euro van Ajax naar Chelsea in 2020

4. Davinson Sánchez: 40 miljoen euro van Ajax naar Tottenham in 2017

5. Hirving Lozano: 38 miljoen euro van PSV naar Napoli in 2019

6. Memphis Depay: 34 miljoen euro van PSV naar Manchester United in 2015

7. Arek Milik: 32 miljoen euro van Ajax naar Napoli in 2016

8. Steven Bergwijn: 32 miljoen euro van PSV naar Tottenham in 2020

9. Ruud van Nistelrooij: 28,5 miljoen euro van PSV naar Manchester United in 2001

10. Klaas-Jan Huntelaar: 27 miljoen euro van Ajax naar Real Madrid in 2009

Heerenveen en Twente profiteren mee

Ajax betaalde in 2016 een bedrag van 11 miljoen euro voor Ziyech, die overkwam van FC Twente en werd opgeleid door sc Heerenveen. Hij kwam tot dusver tot 160 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en was daarin goed voor 48 doelpunten en 82 assists.

Naar verluidt kunnen Twente en Heerenveen nu een klein deel van de transfersom van 40 miljoen euro van Ziyech, die nog tot 2022 onder contract stond in de Johan Cruijff ArenA, tegemoet zien. De Friese club zou ongeveer 1,5 miljoen euro krijgen en de Enschedeërs 500.000 euro.

Overigens is Ziyech net hersteld van een kuitblessure. Hij maakte woensdag in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Vitesse (0-3) zijn rentree. Zondag staat hij in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk in de ArenA waarschijnlijk weer in de basis.

