Ajax heeft donderdag een akkoord met Chelsea bereikt over de transfer van Hakim Ziyech na dit seizoen. De Amsterdammers ontvangen 40 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder.

Dat bedrag kan middels variabelen oplopen tot 44 miljoen euro. Ziyech had tot augustus nog een vertrekclausule van 30 miljoen euro in zijn contract staan, maar verlengde zijn verbintenis toen met een jaar, tot medio 2022. Hij moet nog wel persoonlijk rond zien te komen met Chelsea.

Verschillende media meldden woensdag al dat Ajax en Chelsea overeenstemming hadden bereikt, maar Ziyech zelf wilde daar 's avonds na afloop van de uitwedstrijd tegen Vitesse (0-3-zege) in de kwartfinales het TOTO KNVB Bekertoernooi niet op reageren.

Ziyech speelt sinds de zomer van 2016 voor Ajax, dat hem destijds op een van de laatste dagen van de transfermarkt voor 11 miljoen euro overnam van FC Twente. Hij kwam tot dusver tot 160 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en was daarin goed voor 48 doelpunten en 82 assists.

Ziyech uitblinker tegen Chelsea in CL

Ziyech, die de jeugdopleiding van sc Heerenveen doorliep en bij die club ook debuteerde in het betaalde voetbal, was eerder dit seizoen uitblinker in de dubbele ontmoeting met Chelsea in de groepsfase van de Champions League.

De Drontenaar, die voor een interlandcarrière bij Marokko koos, keerde tegen Vitesse als invaller terug na een kuitblessure die hem enkele weken aan de kant hield. Hij staat zondag in het thuisduel met RKC Waalwijk waarschijnlijk weer in de basis.

Ziyech won vorig seizoen met Ajax de landstitel en de KNVB-beker. De hoofdstedelingen zijn ook dit seizoen nog in de race voor beide prijzen en zijn bovendien nog actief in de knock-outfase van de Europa League.

Top 10 duurste Eredvisie-spelers ooit 1. Frenkie de Jong: 86 miljoen euro Ajax naar FC Barcelona in 2019

2. Matthijs de Ligt: 75 miljoen euro van Ajax naar Juventus in 2019

3. Hakim Ziyech: 40 miljoen euro van Ajax naar Chelsea in 2020

4. Davinson Sánchez: 40 miljoen euro van Ajax naar Tottenham in 2017

5. Hirving Lozano: 38 miljoen euro van PSV naar Napoli in 2019

6. Memphis Depay: 34 miljoen euro van PSV naar Manchester United in 2015

7. Arek Milik: 32 miljoen euro van Ajax naar Napoli in 2016

8. Steven Bergwijn: 32 miljoen euro van PSV naar Tottenham in 2020

9. Ruud van Nistelrooij: 28,5 miljoen euro van PSV naar Manchester United in 2001

10. Klaas-Jan Huntelaar: 27 miljoen euro van Ajax naar Real Madrid in 2009

