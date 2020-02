De vrouwenploeg van PSV heeft vanaf volgend seizoen een op maat gemaakte collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De Eindhovense club volgt daarmee het voorbeeld van Ajax, dat afgelopen zomer de primeur had.

Dinsdag zetten de betrokkenen van PSV, FBO, ProProf en de VVCS hun handtekeningen onder de overeenkomst die vanaf 1 juli 2020 van kracht wordt.

In de cao staan minimumvoorwaarden over onder andere salaris, vakantiedagen en doorbetaling tijdens langdurige blessures of onvoorzien verzuim. De voorwaarden komen volgens PSV in grote lijnen overeen met die van de mannelijke spelers van de club.

"Het is een mooie dag voor het vrouwenvoetbal. We zijn hiermee weer een stap verder in de richting met de voorwaarden die we ooit met de mannen hebben afgesproken", zegt Peter Fossen namens de directie op de website PSV. "De speelsters krijgen meer zekerheid wat betreft het tekenen van contracten."

In andere landen zijn er al langer cao's voor voetbalsters en PSV is na Ajax nu de tweede club met een collectieve arbeidsovereenkomst. Oranje-international Katja Snoeijs, die als lid van de PSV-spelersraad bij het proces betrokken was, is blij dat haar club deze stap heeft gezet. "Door deze overeenkomst kunnen we ons nu nog beter gaan richten op het voetbal", aldus de 23-jarige Snoeijs.

De vrouwentak van PSV speelt sinds 2012 in de Eredivisie vrouwen, die vijf jaar eerder werd opgericht. De ploeg van trainer Sander Luiten gaat momenteel aan de leiding met zeven punten voorsprong op Ajax. De Amsterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.