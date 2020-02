De World League-wedstrijd van de Nederlandse waterpolosters tegen Frankrijk gaat dinsdag niet door. Vanwege de storm is de selectie van bondscoach Arno Havenga er niet in geslaagd af te reizen naar de stad Limoges, die in het midden van Frankrijk ligt.

Oranje zou maandag naar Frankrijk vliegen, maar door de weersomstandigheden moest het vliegtuig op Schiphol aan de grond blijven.

Dinsdag was dat opnieuw het geval, waardoor de internationale zwembond FINA besloot de wedstrijd af te gelasten. Er wordt nog naar een nieuwe datum gezocht.

De eerstvolgende World League-wedstrijd van Oranje is nu over twee weken in en tegen Hongarije. Volgende week staat nog een oefeninterland in Amersfoort tegen regerend olympisch en wereldkampioen Verenigde Staten op het programma.

Oranje strijdt nog om olympisch ticket

De World League-wedstrijden en de oefeninterland tegen de VS gelden voor Oranje als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië, dat van 22 tot 29 maart duurt. De Nederlandse vrouwen kunnen zich daar voor het eerst sinds het verrassende olympisch goud in 2008 in Peking plaatsen voor de Spelen.

Vorige maand op de EK in Boedapest was Nederland ook al dicht bij een ticket voor Tokio, maar toen werd in de halve finales verloren van Rusland. Een finaleplaats had volstaan. De Nederlandse mannen wacht volgende maand eveneens een OKT en dat wordt in Rotterdam afgewerkt.