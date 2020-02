RKC Waalwijk zal tijdens carnaval in een bijzonder tenue aantreden tegen Sparta Rotterdam. De Brabantse club speelt het thuisduel in de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval genoemd wordt.

Het shirt is wit met een blauw, geel en rood patroon. Belangrijk detail is dat de leeuw in het logo een sjaal draagt in de carnavalskleuren. Bovendien staat de slogan 'Strijd. Passie. Dorst.' op het shirt, als ludieke verwijzing naar 'Strijd. Passie. Trots.', zoals de slogan van de RKC luidt.

Het is voor het eerst dat een Brabantse profclub gaat spelen in een speciaal carnavalstenue, maar er zijn wel geregeld andere acties geweest. Tijdens carnaval in 2015 kregen verklede supporters bijvoorbeeld gratis toegang bij een wedstrijd van FC Den Bosch.

RKC maakte nieuws over het bijzondere shirt op 11 februari om 11.11 uur bekend. Het tenue zal alleen gedragen worden tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta, die op vrijdag 21 februari om 20.00 uur begint. Een dag eerder begint carnaval in het zuiden van het land; dat feest duurt tot en met dinsdag 25 februari.

Komende zondag gaat RKC, dat hekkensluiter in de Eredivisie is, op bezoek bij koploper Ajax.