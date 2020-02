Captain Paul Haarhuis heeft geen verrassende namen geselecteerd voor het treffen met Kazachstan van volgende maand in de Davis Cup Qualifiers. Het keurkorps bestaat uit Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.

"Ik ben blij dat we met de sterkst mogelijke opstelling naar Kazachstan kunnen afreizen", aldus Haarhuis, die voor dezelfde namen heeft gekozen als bij de Davis Cup Finals in november in Madrid. "Met Robin, Tallon en Botic hebben we drie sterke spelers voor het enkelspel. De dubbelspecialisten Jean-Julien en Wesley maken het team compleet."

Bij die eerste editie van de Davis Cup Finals speelde Oranje ook al tegen Kazachstan, en dat ging niet goed: Nederland werd in de Spaanse hoofdstad in de groepsfase uitgeschakeld en moet nu kwalificaties spelen om ook aan de tweede editie van de Davis Cup Finals mee te mogen doen.

Alleen de vier halvefinalisten - Canada, Rusland, Spanje en Groot-Brittannië - en 'wildcardlanden' Frankrijk en Servië zijn al zeker van deelname aan het toernooi dat eind 2020 op de kalender staat.

Alexander Bublik (56) heeft de hoogste ranking van alle Kazakken. (Foto: Pro Shots)

'We hebben zeker kansen'

Oranje heeft een zege op Kazachstan nodig om er weer bij te mogen zijn op de Finals en Haarhuis is vol vertrouwen, al staan Alexander Bublik (ATP-56) en Mikhail Kukushkin (ATP-67) veel hoger op de wereldranglijst dan de beste Nederlanders: Haase staat momenteel 167e, Griekspoor 172e en Van de Zandschulp is de mondiale nummer 201.

"Kukushkin en Bublik zijn goede spelers, maar we hebben zeker kansen. Jammer dat we niet thuis spelen, want de aanwezigheid van het Nederlandse publiek geeft altijd een extra steuntje in de rug."

De ontmoeting met Kazachstan wordt gespeeld op 6 en 7 maart op indoor hardcourt in de hoofdstad Nur-Sultan. Vrijdag staan twee enkelpartijen op het programma en de zaterdag begint met het dubbelspel en eindigt met de laatste twee enkelpartijen.