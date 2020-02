Het debuut van Kaj Sierhuis bij Stade Reims is woensdagavond uitgelopen op een teleurstelling. De spits begon in de competitiewedstrijd tegen OGC Nice in de basis, maar moest zich al na twaalf minuten laten vervangen vanwege een blessure. In Duitsland plaatste Bayer Leverlusen zich voor de kwartfinales van de DFB Pokal.

De 21-jarige Sierhuis, die vorige week FC Groningen verruilde voor de Franse club, leek last te hebben van zijn hamstring, waarna Nathanaël Mbuku hem verving.

De stand was op dat moment 0-0 bij het duel dat om 19.00 uur begonnen is in het Stade Auguste Delaune in Reims. Bij Nice stond oud-Ajacied Kasper Dolberg aan de aftrap.

Met vier miljoen euro is Sierhuis de grote winteraankoop van Reims dat op een keurige zevende plaats staat in de Ligue 1. Hij stond nog onder contract bij Ajax dat hem verhuurde aan FC Groningen. In dienst van de Groningers maakte de aanvaller dit seizoen zes Eredivisie-doelpunten.

Er staan woensdagavond liefst zeven wedstrijden op het programma in de Ligue 1. Koploper Paris Saint-Germain won dinsdag al met 1-2 bij FC Nantes.

Vreugde bij Bayer Leverkusen na de 2-0 van Lucas Alario. (Foto: Pro Shots)

Sinkgraven en Bosz winnen met Leverkusen

Leverkusen schaarde zich met een 2-1-zege op VfB Stutgartt bij de laatste acht van het Duitse bekertoernooi. Daley Sinkgraven had in de BayArena een basisplaats bij de ploeg van trainer Peter Bosz, die de linksback vier minuten voor tijd naar de kant haalde.

De Congolose aanvaller Silas Wamangituka had op dat moment namens VfB Stuttgart, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, net de aansluitingstreffer gemaakt. Stuttgart-doelman Fabian Bredlow opende de score in de 71e minuut met een eigen doelpunt de score en de Argentijnse Leverkusen-spits Lucas Alario maakte in de 83e minuut de 2-0.

Zondag weet Leverkusen welke club tegenstander wordt in de kwartfinales, want dan wordt geloot. Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Schalke 04 en Union Berlin schaarden zich ook al bij de laatste acht, terwijl Bayern München donderdagavond thuis speelt tegen Hoffenheim.