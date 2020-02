Bayern München en Bayern Leverkusen hebben zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van het Duitse bekertoernooi. In de Franse competitie debuteerde Kaj Sierhuis voor Stade Reims, maar dat werd door een blessure geen succes.

Bayern leek in de achtste finale tegen het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder op weg naar een ruime zege, maar in de slotfase werd het toch nog spannend in de Allianz Arena. Het werd 4-3 voor de thuisploeg.

Na eigen goals van Bayern-verdediger Jérôme Boateng en Hoffenheim-verdediger Benjamin Hubner was het al snel 1-1, waarna treffers van Thomas Müller en Robert Lewandwski voor een 3-1-ruststand zorgden. Tien minuten voor tijd maakte Lewandowski ook de 4-1.

Met Joshua Zirkzee als invaller Bayern kwam Hoffenheim daarna nog sterk terug. De Israëliër Munas Dubbar scoorde twee keer, waardoor het spektakelstuk in 4-3 eindigde.

Joshua Zirkzee viel in de slotfase in bij Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen met Sinkgraven langs Stuttgart

Leverkusen schaarde zich met een 2-1-zege op VfB Stutgartt bij de laatste acht van de DFB Pokal. Daley Sinkgraven had in de BayArena een basisplaats bij de ploeg van trainer Peter Bosz, die de linksback vier minuten voor tijd naar de kant haalde.

De Congolose aanvaller Silas Wamangituka had op dat moment namens VfB Stuttgart, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, net de aansluitingstreffer gemaakt. Stuttgart-doelman Fabian Bredlow opende de score in de 71e minuut met een eigen doelpunt en de Argentijnse Leverkusen-spits Lucas Alario maakte in de 83e minuut de 2-0.

Zondag weten Leverkusen en Bayern welke club de tegenstander wordt in de kwartfinales, want dan wordt geloot. Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Schalke 04 en Union Berlin schaarden zich eerder bij de laatste acht. 1. FC Saarbrücken tegen Karlsruher SC is nog bezig.

Vreugde bij Bayer Leverkusen na de 2-0 van Lucas Alario. (Foto: Pro Shots)

Debuut Sierhuis eindigt in mineur

In de Ligue 1 begon Sierhuis bij Stade Reims tegen OGC Nice in de basis, maar hij moest zich al na twaalf minuten laten vervangen vanwege een blessure.

De 21-jarige Sierhuis, die vorige week FC Groningen verruilde voor de Franse club, leek last te hebben van zijn hamstring, waarna Nathanaël Mbuku hem verving. Het duel in het Stade Auguste Delaune in Reims eindigde in 1-1 na goals van Pierre Lees-Melou van OGC Nice en de Marokkaan Yunis Abdelhamid van Reims.

Met vier miljoen euro is Sierhuis de grote winteraankoop van Reims dat op een keurige zevende plaats staat in de Ligue 1. Hij stond nog onder contract bij Ajax dat hem verhuurde aan FC Groningen. In dienst van de Groningers maakte de aanvaller dit seizoen zes Eredivisie-doelpunten.

Mirandés stunt in Copa del Rey

In Spanje zorgde CD Mirandés woensdagavond voor een daverende verrassing in de Copa del Rey. De nummer elf van de Segunda Division was op eigen veld met 4-2 te sterk voor Villarreal en ging door naar de halve finales.

Donderdag komen Real Madrid en FC Barcelona nog in actie in de kwartfinales. Real speelt om 19.00 uur thuis tegen Real Sociedad en Barcelona gaat om 21.00 uur op bezoek bij Athletic Bilbao.