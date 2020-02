Björn Kuipers had na het duel tussen Sergiño Dest en Olivier Boscagli wel een strafschop gegeven aan Ajax als de VAR hem geadviseerd had het moment nogmaals te bekijken. Toch vindt hij niet dat de VAR, in dit geval Bas Nijhuis, een fout heeft gemaakt tijdens de topper, die de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 wonnen van PSV.

"Ik heb het inmiddels teruggezien en heb nu een voorkeur voor een strafschop", zegt Kuipers. "Maar dat betekent niet dat ik het 100 procent een strafschop vind."

Het moment met Dest en Boscagli gebeurde in de 69e minuut van de Eredivisie-topper. De Amerikaanse rechtsback van Ajax passeerde de Franse verdediger in het strafschopgebied van PSV en kwam na een botsing ten val.

"Vanuit mijn positie leek het alsof Dest insprong op het been van Boscagli. Daarom gaf ik geen strafschop. Maar uit de beelden van achter het doel is te zien dat hij over de heup gelegd wordt. En dan is het een penalty."

Ajax won de wedstrijd door treffer van Quincy Promes. (Foto: Pro Shots)

'Fijn dat het niet wedstrijdbepalend is'

VAR Nijhuis kon in Zeist meteen de beelden terugzien, maar hij besloot niet in te grijpen. Hij riep Kuipers niet naar het scherm, terwijl de ArenA schreeuwde om een penalty, en dat begrijpt de scheidsrechter.

"Op basis van het camerastandpunt achter het doel is het een penalty, maar bij het andere camerastandpunt is er twijfel. En we gaan niet naar een monitor als het een twijfelgeval is. Ook nu ik zeg dat ik een voorkeur heb voor een strafschop, blijf ik in de twijfelzone. Maar als ik de beelden meteen gezien had, was de bal op de stip gegaan."

Op het moment Dest naar de grond ging stond de 1-0-eindstand al op het scorebord in de ArenA. Kuipers is blij dat zijn beslissing uiteindelijk niet wedstrijdbepalend bleek. "Natuurlijk is dat fijn. Anders was de discussie nu veel heviger geweest."

Door de 1-0-overwinning van Ajax is de voorsprong van de Amsterdammers op nummer vijf PSV opgelopen tot veertien punten. Nummer twee AZ heeft drie punten minder dan Ajax.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie