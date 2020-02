Speelronde 21 in de Eredivisie staat dit weekend in het teken van de gedevalueerde topper tussen Ajax en PSV, Novak Djokovic jaagt op zijn achtste titel op de Australian Open en Mathieu van der Poel wil zijn wereldtitel prolongeren bij de WK veldrijden. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Gedevalueerde topper Ajax-PSV

In speelronde 21 staan de schijnwerpers vooral gericht op Ajax-PSV. Normaliter is dit duel een strijd om de landstitel, maar dit seizoen heeft de wedstrijd in Amsterdam een gedevalueerd karakter. Koploper Ajax staat elf punten voor op PSV, dat een teleurstellende vijfde plaats inneemt op de ranglijst.

Wanneer? Speelronde 21 is vrijdag begonnen met AZ-RKC Waalwijk. Op zaterdag staan vier wedstrijden op het programma: ADO Den Haag-Vitesse, Feyenoord-FC Emmen, FC Twente-Sparta Rotterdam en PEC Zwolle-FC Groningen. Op het menu van zondag pronken naast Ajax-PSV ook Willem II-Heracles Almelo, Fortuna Sittard-sc Heerenveen en VVV-Venlo-FC Utrecht.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden rechtstreeks uitgezonden op FOX Sports. De samenvattingen zijn zondagavond te zien bij de NOS.

NUsport Eredivisiespel Voorspel hier de uitslag van de komende speelronde en maak kans op mooie prijzen.

Ajax won de voorgaande ontmoeting met PSV in Amsterdam, op 31 maart 2019, met 3-1.

Djokovic jaagt op achtste Australian Open-titel

Djokovic is met zeven titels op de Australian Open al de de meest succesvolle tennisser aller tijden in Melbourne, maar hij kan zondag in de finale tegen Dominic Thiem zijn aantal verder opvijzelen. Bij de vrouwen staan zaterdag Sofia Kenin en Garbiñe Muguruza in de eindstrijd.

Wanneer? De finale tussen Djokovic en Thiem staat zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd) op de rol. Een dag eerder, eveneens om 9.30 uur, wordt de vrouwenfinale op Melbourne Park afgewerkt.

Hoe te volgen? Het verloop van beide finales is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl en Eurosport zendt de wedstrijden uit. De NOS vertoont in de Sportjournaals een uitgebreide samenvatting.

Novak Djokovic pakte vorig jaar ten koste van Rafael Nadal zijn zevende titel op de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel wil wereldtitel prolongeren

Van der Poel wil zondag in het Zwitserse Dübendorf zijn wereldtitel in het veldrijden prolongeren. De 25-jarige Brabander is dit seizoen nog ongenaakbaar in de cross met 23 zeges. Bij de vrouwen komen de vier grootste kanshebbers uit Nederland: Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en regerend Europees kampioene Yara Kastelijn.

Wanneer? Van der Poel gaat zondag om 15.00 uur van start op het circuit van Dübendorf. Een dag eerder, eveneens om 15.00 uur, komen de vrouwen in actie.

Hoe te volgen? Het verloop van de wedstrijden bij de WK veldrijden is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl en de NOS zendt de wedstrijden uit.

Rijdt Mathieu van der Poel straks ook nog in de regenboogtrui, het tricot voor wereldkampioenen? (Foto: Pro Shots)