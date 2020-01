PSV heeft de komst van Ricardo Rodríguez afgerond. De Eindhovense club bevestigt donderdag dat de Zwitsers international voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van AC Milan en hoopt dat de problemen op de linksbackpositie daarmee zijn opgelost.

Het was al een tijdje duidelijk dat PSV in de zoektocht naar een linksback was uitgekomen bij de 27-jarige Rodríguez, die sinds de zomer van 2017 bij Milan speelt en daar niet meer zeker was van speeltijd. Ook Fenerbahçe was voor hem in de race.

Door de transfer van Rodríguez is de komst van Patrick van Aanholt van de baan. De Eindhovense club was zeer geïnteresseerd in de Oranje-international, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Crystal Palace.

Afgelopen zomer haalde PSV met Toni Lato, die inmiddels al vertrokken is, en Olivier Boscagli al twee linksbacks, maar die haalden niet het gewenste niveau. De afgelopen wedstrijden speelde Nick Viergever links achterin.

“Na het vertrek van Toni Lato heeft onze selectie geen specifieke linksback meer", zegt technisch manager John de Jong donderdagavond op de website van PSV. "We hebben wel een aantal spelers die deze positie in kunnen vullen, maar versterking is gewenst. We wilden graag een specialist mét ervaring. Rodriguez voldoet volledig aan dat profiel."

Rodríguez stond op zijspoor in Milaan

Rodríguez is de eerste winterse versterking voor PSV, dat naast Lato (Osasuna) ook Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Jeroen Zoet (op huurbasis naar FC Utrecht) liet gaan.

De 71-voudig Zwitsers international - hij was basisspeler op de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016 - kwam voor zijn tijd bij AC Milan uit voor FC Zürich en VfL Wolfsburg. Hij hoopt bij PSV zijn plek in de EK-selectie veilig te stellen.

De ervaren verdediger speelde op 22 december zijn laatste van in totaal vijf Serie A-wedstrijden dit seizoen. De afgelopen jaren was hij wel een vaste basisspeler bij AC Milan.

Mogelijk maakt de ervaren verdediger zondag al zijn debuut voor PSV, dat om 16.45 uur de topper in de Johan Cruijff ArenA speelt tegen Ajax.

