PSV heeft de komst van Ricardo Rodríguez afgerond. De Eindhovense club bevestigt donderdag dat de Zwitsers international voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van AC Milan.

Het was al een tijdje duidelijk dat PSV in de zoektocht naar een linksback was uitgekomen bij de 27-jarige Rodríguez, die sinds de zomer van 2017 bij Milan speelt en daar niet meer zeker is van speeltijd. Ook Fenerbahçe was voor hem in de race.

Rodríguez is 71-voudig international van Zwitserland - hij was basisspeler op de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016 - en kwam eerder uit voor FC Zürich en VfL Wolfsburg.