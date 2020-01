De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft donderdag in Zeist geëist dat de M-side, de tribune met fanatieke fans van FC Den Bosch, twee wedstrijden gesloten blijft. De Keuken Kampioen Divisie-club wordt zo gestraft voor de racistische leuzen van de fans in november jegens Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

FC Den Bosch gaf al eerder aan niet in beroep te gaan, ongeacht wat de straf zal zijn. De uitspraak van de tuchtcommissie is over twee weken.

De Brabantse club deed de afgelopen maanden onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Excelsior op 17 november, die vanwege de racistische spreekkoren tijdelijk werd stilgelegd door de scheidsrechter. FC Den Bosch wilde afgelopen week niet bekendmaken tot hoeveel stadionverboden dat heeft geleid.

De aanklager maakte dat donderdagavond wel bekend tijdens de zitting in Zeist. Tot dusver heeft FC Den Bosch twaalf voorlopige stadionverboden opgelegd, maar slechts één daarvan is vanwege racisme en dat vindt de aanklager te weinig. De rest is voor het gooien met bekers of andere voorwerpen of het afsteken van vuurwerk.

Ahmad Mendes Moreira was zeer emotioneel na de spreekkoren (Foto: Pro Shots)

FC Den Bosch krijgt ook voorwaardelijke straf

FC Den Bosch kreeg van de aanklager ook het verwijt dat het de racistische uitingen aanvankelijk bagatelliseerde. Hij doelde daarmee onder meer op het persbericht waarin gesproken werd van kraaiengeluiden die door Mendes Moreira verkeerd zouden zijn opgevat.

Tevens had de club volgens de aanklager preventief meer kunnen doen, nadat de supporters van FC Den Bosch eerder in opspraak raakten vanwege racistische leuzen.

De aanklager eiste ook nog een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder M-side. Supporters met (seizoens)kaarten voor dat tribunedeel mogen ook niet op andere plekken in het stadion zitten.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Den Bosch is vrijdag om 20.00 uur tegen Jong AZ, maar dan zal nog geen uitspraak zijn gedaan. Naar verwachting zal de ploeg van trainer Erik van der Ven op 14 februari tegen Jong FC Utrecht en op 6 maart tegen Almere City FC wel in een deels gesloten stadion moeten aantreden.

