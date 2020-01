Joris van Gool baalt flink van het schrappen van de WK indoor in maart in het Chinese Nanjing vanwege het nieuwe coronavirus. De sprinter, die vorig jaar brons pakte op de EK indoor in Glasgow, had in de Chinese stad minimaal de finale willen halen en bovendien veel punten willen pakken in de race voor een olympisch ticket op de 100 meter.

"Het is niet het einde van de wereld, maar wel heel vervelend", zegt de 21-jarige Van Gool tegen NU.nl. De Brabander is de afgelopen jaren aan een opmars bezig, met het EK-brons in 2019 op de 60 meter als voorlopig hoogtepunt. Die afstand staat outdoor niet op het programma, maar telt wel mee voor de kwalificatie voor de olympische 100 meter in Tokio.

"Als ik op de WK indoor de top vijf had gehaald, was ik zo goed als zeker geweest van Tokio. Dat wordt dus lastiger, maar de Spelen blijven wel een realistisch doel", aldus Van Gool, die in de jacht op olympische kwalificatie deze maand punten kan pakken bij indoorwedstrijden in Düsseldorf, Berlijn, het Poolse Torun en bij de NK in Apeldoorn.

De WK indoor in Nanjing is door de uitbraak van het coronavirus in China doorgeschoven naar de winter van 2021. "Dan hoop ik weer beter te zijn dan nu, dus helemaal een nadeel is het niet. Jammer is het wel, omdat ik vanaf november de trainingen heb afgesteld op de WK. De afgelopen dagen had ik nog de hoop dat het verplaatst zou worden naar een andere stad, maar helaas."

Van Gool gaat sowieso naar Tokio

Overigens gaat Van Gool in Tokio vrijwel zeker zijn olympische debuut maken, omdat hij behoort tot de Nederlandse equipe voor de 4x100 meter. Het estafetteteam, met ook de ervaren Churandy Martina in de gelederen, is al geplaatst en geldt als outsider voor een medaille. Individueel ligt dat anders voor Van Gool.

"Een finaleplaats op de 100 meter zal te hoog gegrepen zijn, maar ik moet daar wel goed kunnen lopen. Vergeet niet dat twee weken na de Spelen nog een EK in Parijs begint. Daar is meer mogelijk voor mij. Het zou lekker zijn als ik in vorm aankom in Parijs."