Willem II heeft het contract van technisch directeur Joris Mathijsen verlengd met twee jaar. De voormalig Oranje-international ligt nu tot medio 2024 vast bij de club die verrassend vierde staat in de Eredivisie.

Mathijsen begon in 2016, een jaar nadat hij zijn spelersloopbaan beëindigde, als technisch manager bij Willem II en werd in 2018 benoemd tot technisch directeur. Hij was medeverantwoordelijk voor aanwinsten als Fran Sol, Alexander Isak en Mike Trésor Ndayishimiye.

Jan van der Laak, voorzitter van de raad van commissarissen, benadrukt bij de bekendmaking van de contractverlenging dat Mathijsen een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de club, die vorig seizoen ook al succes had met het bereiken van de KNVB-bekerfinale.

"Mede door Joris' beleid zet de club in zijn totaliteit continu stappen, zoals de realisatie van het eigen jeugdcomplex, zijn de resultaten op het veld verbeterd en wordt vermogen op het veld gecreëerd", aldus Van der Laak. "Door hem te belonen met deze contractverlenging spreken we vertrouwen in hem uit en kiezen we voor stabiliteit, ambitie en een topsportmentaliteit."

Joris Mathijsen (midden) met algemeen directeur Martin van Geel (links) en Jan van der Laak (rechts). (Foto: Pro Shots)

'De koers begint vruchten af te werpen'

De 39-jarige Mathijsen, die van 1999 tot 2004 in de hoofdmacht van Willem II speelde, is uiteraard blij met het vertrouwen. "Ik heb veel zin om gezamenlijk te werken aan een mooie toekomst voor de club. De koers die we enkele jaren geleden hebben ingezet begint zijn vruchten af te werpen", zegt de oud-verdediger.

Vorig jaar verlengde trainer Adrie Koster al zijn contract. De ervaren coach ligt tot medio 2021 vast bij de club die zondag om 12.15 uur thuis speelt tegen Heracles Almelo. De wedstrijd in Tilburg staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

