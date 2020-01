Willem II heeft dinsdag twee spelers van het tweede elftal van Bayern München vastgelegd voor volgend seizoen. De Duitsers Kwasi Wriedt en Derrick Köhn tekenen een contract tot medio 2023 bij de Tilburgse club.

Bayern München II speelt in de Derde Bundesliga, het derde niveau in Duitsland. Wriedt en Köhn maakten nooit minuten in de hoofdmacht van de 29-voudig landskampioen.

Wriedt is een 25-jarige spits die dit seizoen dertien keer scoorde in 21 wedstrijden. De vijf jaar jongere linksback Köhn kwam tot veertien wedstrijden en was daarin goed voor vier assists.

Eerder deze winter legde Willem II al een andere jonge Duitser vast. De 21-jarige middenvelder Görkem Saglam kwam per direct over VfL Bochum. Hij speelde maandagavond al voor de beloften van Willem II.

Zondag vervolgt Willem II, dat op vierde plaats staat, de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De wedstrijd in Tilburg begint om 12.15 uur en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie