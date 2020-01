De transfer van Christian Eriksen naar Internazionale is afgerond. De Italiaanse club bevestigt dinsdag dat de Deen overkomt van Tottenham Hotspur.

De 27-jarige Eriksen arriveerde maandag al in Milaan, doorstond de medische keuring en werd al toegezongen door fans van de achttienvoudig landskampioen. Volgens Engelse media betaalt Internazionale ruim 20 miljoen euro voor de 95-voudig international, die zes en een half jaar speelde voor de Londense club.

De transfersom is relatief laag, omdat het contract van Eriksen bij Tottenham over een half jaar afloopt. In 2013 betaalde de Premier League-club 13 miljoen euro aan Ajax voor de middenvelder, die in de jeugd speelde in Amsterdam en in 2010 debuteerde in de hoofdmacht. Hij speelde 305 officiële wedstrijden voor de 'Spurs' en scoorde 69 keer.

Met de de transfer van Eriksen maakte Tottenham meteen bekend dat het Giovani Lo Celso definitief overneemt van Real Betis. De 23-jarige Argentijnse middenvelder, werd gehuurd van de Spaanse club, en tekent tot medio 2025.

Tottenham zal zeer binnenkort ook Steven Bergwijn verwelkomen. PSV is akkoord met de Engelse club over een transfersom van dertig miljoen euro, die door bonussen kan oplopen.