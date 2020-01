Voorafgaand aan de Coppa Italia-wedstrijd van dinsdagavond tussen AC Milan en Torino FC wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Kobe Bryant. Daarnaast spelen de Milanezen in San Siro met rouwbanden vanwege het overlijden van de legendarische basketballer, die groot fan van de club was.

Bryant woonde vanaf zijn zesde een aantal jaar in Italië, omdat zijn vader daar profbasketballer was. Als kind werd hij hartstochtelijk fan van AC Milan, dat met spelers als Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard destijds tot de absolute top van Europa behoorde.

Terug in Verenigde Staten bleef de Amerikaan supporter van de club. "AC Milan heeft een speciaal plekje in mijn hart en Van Basten is mijn favoriete speler", vertelde Bryant, die vloeiend Italiaans sprak, vier jaar geleden.

Op sociale media staat AC Milan ook uitgebreid stil bij het verongelukken van Bryant, die zondag op 41-jarige leeftijd om het leven kwam bij een helikoptercrash. Ook zijn dertienjarige dochter overleed, evenals zeven andere inzittenden.

De achttienvoudig landskampioen noemt Bryant op Twitter een "ware legende". "We hebben geen woorden om te beschrijven hoe bedroefd we zijn na het overlijden van de grootste sportman ooit en groot 'Rossoneri'-fan Kobe Bryant."

De kwartfinalewedstrijd tussen Milan en Torino in San Siro begint zondag om 20.45 uur en de return in Turijn is over drie weken. In de Serie A bezet AC Milan de achtste plek en staat Torino twaalfde.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A