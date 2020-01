Excelsior heeft trainer Ricardo Moniz dinsdag ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. De 55-jarige Rotterdammer was slechts negen maanden coach van de Kralingers.

Excelsior heeft vier wedstrijden op rij niet gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie en werd in de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi uitgeschakeld door FC Eindhoven. Maandagavond verloor Excelsior met 2-1 bij Jong PSV, waarna de clubleiding besloot in te grijpen.

"Het is een vervelende beslissing, maar de club is van mening dat er iets anders nodig is om het tij te keren", staat op de website van de Excelsior, dat is afgezakt naar de achtste plaats.

Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Moniz wordt. De Keuken Kampioen Divisie-club, die vrijdag thuis tegen NAC Breda speelt, hoopt op korte termijn een trainer te presenteren.

Moniz degradeerde met Excelsior uit Eredivisie

Moniz begon in april 2019 als trainer bij Excelsior, als opvolger van de ontslagen Adrie Poldervaart. Een maand later degradeerde hij met de Rotterdammers uit de Eredivisie, maar hij mocht wel aanblijven. Door de slechte resultaten van de laatste weken moet hij nu alsnog weg.

Excelsior was de tweede Nederlandse club waarbij Moniz als hoofdtrainer werkte, nadat hij in het seizoen 2016/2017 de leiding had bij FC Eindhoven.

Moniz was ook veelvuldig in het buitenland werkzaam. Hij was onder meer trainer van het Slowaakse AS Trencín, het Deense Randers FC, het Engelse Notts County, het Duitse 1860 München, het Poolse Legia Gdansk en het Hongaarse Ferencváros. Hoogtepunt was zijn tijd bij Red Bull Salzburg, waarmee hij in 2012 kampioen van Oostenrijk werd.

