Het 1-1-gelijkspel van PSV tegen FC Twente heeft zondagavond tot onrust geleid rond het Philips Stadion in Eindhoven. Ongeveer vijftig supporters van de thuisclub probeerden de hoofdingang te bestormen.

Er werd gegooid met straatmeubilair en de Mobiele Eenheid werd ingezet om te voorkomen dat de supporters het stadion binnenkwamen. Ondertussen werd geroepen om het vertrek van technisch manager John de Jong, die door de slechte resultaten van PSV zwaar onder vuur ligt.

In totaal werden vijf mensen aangehouden, meldt de politie Oost-Brabant zondagavond. Het is inmiddels weer redelijk rustig rond het stadion.

Tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente uitten PSV-fans ook al hun onvrede over het beleid en de prestaties. Ze toonden spandoeken waarop te lezen was dat De Jong én algemeen directeur Toon Gerbrands weg moeten.

PSV won nog niet in 2020

De slechte prestaties van PSV leidden eind vorige maand al tot het ontslag van trainer van Mark van Bommel. Ernest Faber volgde hem op, maar dat heeft tot dusver niet geleid tot betere prestaties.

De 24-voudig landskampioen heeft nog geen wedstrijd gewonnen in 2020 en is afgezakt naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Afgelopen donderdag was Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda met 2-0 te sterk in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

Volgende week zondag speelt PSV de topper tegen koploper Ajax, dat elf punten meer heeft. Ook AZ, Feyenoord en Willem II staan boven de Eindhovenaren.