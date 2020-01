De malaise bij PSV houdt aan aan. De Eindhovense club verspeelde zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente punten door een late gelijkmaker (1-1) en aanvoerder Ibrahim Afellay kreeg rood.

Door het gelijkspel heeft PSV nog altijd niet gewonnen na de winterstop, nadat in de Eredivisie ook gelijk werd gespeeld tegen VVV-Venlo (1-1) en Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda met 2-0 te sterk was in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

Tegen FC Twente leek het aanvankelijk wel goed te komen voor PSV, nadat Denzel Dumfries in de tweede helft de 1-0 maakte. Een kwartier later kreeg Afellay zijn tweede gele kaart en dus rood, waarna FC Twente-aanvaller Haris Vuckic drie minuten voor tijd met een schitterend schot opnieuw voor chagrijn zorgde in het Philips Stadion.

Door zijn rode kaart is Afellay geschorst voor de topper volgende week in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax, terwijl de kans groot is dat ook Steven Bergwijn dat duel niet beschikbaar is voor PSV. De 22-jarige aanvaller staat voor een transfer naar Tottenham Hotspur en deed daarom tegen Twente al niet mee.