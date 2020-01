De malaise bij PSV houdt aan aan. De Eindhovense club verspeelde zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente punten door een late gelijkmaker (1-1), na een rode kaart voor aanvoerder Ibrahim Afellay.

Door het gelijkspel heeft PSV nog altijd niet gewonnen na de winterstop, nadat in de Eredivisie ook gelijk werd gespeeld tegen VVV-Venlo (1-1) en Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda met 2-0 te sterk was in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

Tegen FC Twente leek het aanvankelijk nog goed te komen voor PSV; Denzel Dumfries maakte in de tweede helft de 1-0. Een kwartier later kreeg Afellay zijn tweede gele kaart en dus rood, waarna FC Twente-aanvaller Haris Vuckic drie minuten voor tijd met een schitterend schot opnieuw voor chagrijn zorgde in het Philips Stadion.

Door zijn rode kaart is Afellay geschorst voor de topper volgende week in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax, terwijl de kans groot is dat ook Steven Bergwijn er niet bij zal zijn. De 22-jarige aanvaller staat voor een transfer naar Tottenham Hotspur en deed daarom tegen Twente niet mee.

Omdat Ajax eerder op de dag met 2-1 verloor bij FC Groningen is PSV wel iets ingelopen op de koploper, maar het gat is nog altijd elf punten. Behalve Ajax staan ook AZ, Feyenoord en Willem II boven de Eindhovenaren, die de nummer vijf zijn van de Eredivisie.

Een balende Kostas Mitroglou na afloop in het Philips Stadion. (Foto: Pro Shots)

Actie Gakpo frustreert ploeggenoten

In tegenstelling tot Bergwijn, startte Sam Lammers zondag wel tegen FC Twente, terwijl ook Afellay voor het eerst dit seizoen een basisplaats had. Met de nieuwe namen hoopte PSV snel de malaise van de afgelopen week weg te spelen, maar de ploeg van trainer Ernest Faber speelde voor rust in een te laag tempo en kwam niet verder dan een paar kansjes.

Mohamed Ihattaren schoot voorlangs en een poging van Bruma kon FC Twente-doelman Joël Drommel niet verontrusten. Aan de andere kant liet de negentienjarige Jesse Bosch een aardige schietkans onbenut.

Meteen na rust kreeg PSV een enorme mogelijkheid om wel te scoren. Bij een snelle uitbraak hadden Cody Gakpo, Bruma en Lammers vrije doortocht richting het Twentse doel, maar in plaats van af te leggen schoof Gakpo de bal naast. De actie leidde tot frustratie bij zijn ploeggenoten.

De supporters van PSV uiten opnieuw hun ongenoegen over de clubleiding. (Foto: Pro Shots)

Afellay glijdt hard in op tegenstander

Na een uur spelen was er eindelijk reden voor een lach bij PSV. FC Twente-doelman Drommel verwerkte een afstandsschot van Afellay niet goed, waarna Dumfries de rebound binnentikte (1-0).

Nadat Kostas Mitroglou een riante kans op 2-0 miste, werd het toch weer spannend. Rafik Zekhnini en Lindon Selahi waren dicht bij de gelijkmaker en de situatie werd nog lastiger voor PSV toen Afellay een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg. De captain gleed in de ogen van arbiter Siemen Mulder te hard in.

In de slotfase nam de Twente druk verder toe en dat werd PSV nog fataal. Invaller Vuckic haalde vanaf een meter of twintig uit en zag zijn schot via de onderkant van de lat fraai binnen gaan (1-1). Zo won PSV weer niet, waardoor de crisis in Eindhoven voortduurt.

