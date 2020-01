Ajax heeft zondag op bezoek bij FC Groningen de derde nederlaag van dit Eredivisie-seizoen geleden. De koploper verloor met 2-1 in het Hitachi Capital Mobility Stadion, waardoor de voorsprong op AZ is geslonken.

Ajax kwam in een zeer matig eerste uur nauwelijks tot kansen en stond vlak na rust op een 2-0-achterstand door doelpunten van Kaj Sierhuis, die wordt gehuurd van Ajax, en Ramon Pascal Lundqvist. Donny van de Beek deed met de 2-1 nog wat terug.

De Amsterdammers hebben door de nederlaag nog maar drie punten voorsprong op naaste achtervolger AZ, dat zaterdag wel met 1-2 won van sc Heerenveen. Volgende week zondag speelt Ajax de topper in eigen huis tegen PSV.

FC Groningen kon de overwinning goed gebruiken in de strijd om een plek in de top zeven en daarmee een ticket voor de play-offs van de Europa League. De Groningers staan achtste met vier punten achterstand op nummer zeven FC Utrecht.

Ajax creëerde in het eerste uur vrijwel geen mogelijkheden. (Foto: Pro Shots)

Ajax met Varela en De Jong in de basis

Met Bruno Varela en Siem de Jong voor de geblesseerden André Onana en Hakim Ziyech in de basis begon Ajax zeer stroef aan de wedstrijd. De bezoekers creëerden niets omdat het tempo veel te laag was en er voorin nauwelijks beweging was.

Groningen bleef daardoor eenvoudig overeind en kwam in de zestiende minuut op voorsprong. Sierhuis werd de diepte ingestoken door Django Warmerdam en kreeg de bal in twee instanties een tikkeltje gelukkig langs Varela.

Ajax was er niet door wakker geschud en ontsnapte niet veel later zelfs aan een 2-0-achterstand. Sierhuis werd dit keer op maat bediend door Joel Asoro, maar kreeg de bal niet langs de snel uitkomende Varela.

Pas daarna richtte Ajax zich een beetje op en werd het zelf ook een paar keer gevaarlijk. Ryan Babel had vlak voor rust voor de gelijkmaker moeten zorgen, maar hij slaagde er van dichtbij niet in om een voorzet van Sergiño Dest binnen te tikken.

Vreugde bij FC Groningen na de 2-0 van Ramon Lundqvist. (Foto: Pro Shots)

Ajax start ook slap aan tweede helft

Ajax startte ook slap aan de tweede helft en kreeg daar in de 52e minuut de rekening voor gepresenteerd met de 2-0. Ryan Gravenberch leed slordig balverlies en uit de tegenaanval schoot Lundqvist de bal via Lisandro Martínez achter de kansloze Varela.

Met Lassina Traoré en Carel Eiting voor De Jong en Gravenberch drong Ajax in het laatste half uur nog wel behoorlijk aan. FC Groningen raakte vermoeid en dat had de 2-1 van Van de Beek tot gevolg.

Na terugleggen van Tadic schoot de Oranje-international raak, waarna met name Traoré nog een enorme mogelijkheid op de 2-2 kreeg. De invaller kopte naast, waardoor het 2-1 bleef en de strijd om de titel weer een stuk spannender is.

Donny van de Beek maakte de enige goal voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

