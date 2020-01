Steven Bergwijn lijkt PSV deze winter te gaan verlaten. De aanvaller ontbreekt vanwege een mogelijke transfer naar Tottenham Hotspur zondag in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren voor het thuisduel met FC Twente.

"Steven is naar Engeland om te praten met Tottenham Hotspur", bevestigde PSV-trainer Ernest Faber bij FOX Sports voor de wedstrijd tegen Twente. "Hij heeft zelf aangegeven dat hij weg wil, hij heeft de voorkeur om de club te verlaten."

PSV heeft nog geen akkoord met de Premier League-club over de negenvoudig Oranje-international, die nog tot medio 2023 onder contract staat in Eindhoven. Door het langlopende contract van de 22-jarige Bergwijn kan PSV een flink transferbedrag voor hem vragen.

Volgens Faber vroeg Bergwijn zelf om niet te spelen tegen FC Twente. "Om zich te kunnen richten op zijn transfer. Dan moeten we snel doorschakelen naar spelers die er vol voor willen gaan vandaag. Als we op twee gedachten gaan hinken, wordt het niks."

PSV-trainer Ernest Faber voor het thuisduel met FC Twente. (Foto: Pro Shots)

Spoeling wordt dun voorin bij PSV

Bergwijn kwam in 2011 over uit de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde eind 2014 in de hoofdmacht van PSV. Hij speelde 112 Eredivisie-wedstrijden (29 goals) voor de 24-voudig landskampioen, die eerder deze winter linksback Toni Lato (Osasuna) en doelman Jeroen Zoet (op huurbasis naar FC Utrecht) liet gaan.

Mocht Bergwijn daadwerkelijk vertrekken bij PSV, dan wordt de spoeling voorin erg dun voor Faber. Clubtopscorer Donyell Malen staat de rest van het seizoen aan de kant door een knieblessure en Gastón Pereiro gaat voorlopig ook niet spelen.

De Uruguayaan, wiens contract komende zomer afloopt, mag deze winter vertrekken en wordt daarom tot het sluiten van de transfermarkt op 31 januari sowieso niet opgesteld.