Steven Bergwijn lijkt PSV deze winter te gaan verlaten. Volgens diverse media ontbreekt de aanvaller vanwege transferperikelen zondag in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren voor het thuisduel met FC Twente.

PSV heeft het nieuws nog niet bevestigd en ook de opstelling is nog niet bekendgemaakt. De Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en FC Twente begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion.

Naar verluidt is Tottenham Hotspur zeer geïnteresseerd in Bergwijn, maar heeft PSV nog geen akkoord met de Premier League-club. Ook andere clubs zouden azen op de handtekening van de negenvoudig Oranje-international, die nog tot medio 2023 onder contract staat in Eindhoven.

Door het langlopende contract van de 22-jarige aanvaller kan PSV een flink transferbedrag voor hem vragen.

Bergwijn kwam in 2011 over uit de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in eind 2014 in de hoofdmacht van PSV. De afgelopen jaren is hij een onomstreden basiskracht bij de 24-voudig landskampioen, die eerder deze winter linksback Toni Lato (Osasuna) en doelman Jeroen Zoet (op huurbasis naar FC Utrecht) liet gaan.