Kiki Bertens jaagt bij de Australian Open op een primeur, de schijnwerpers van de Eredivisie zijn gericht op PSV en in het veldrijden maakt Denise Betsema haar rentree na een dopingschorsing. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Bertens wil zichzelf overstijgen

Kiki Bertens wil haar persoonlijk record verbeteren bij de Australian Open. De 28-jarige Wateringse kwam in het verleden niet verder dan de derde ronde bij de eerste Grand Slam van het jaar en staat voor een plek in de vierde ronde tegenover de Kazachse Zarina Diyas.

Wanneer? Bertens komt zaterdag in de Margaret Court Arena in actie tegen Diyas. De partij staat gepland om 11.00 uur (Nederlandse tijd), maar de kans is groot dat beiden pas later de baan betreden, omdat het de laatste wedstrijd van de dag is bij de vrouwen.

Hoe te volgen? De partij is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NU.nl en is op televisie te zien bij Eurosport.

Kiki Bertens heeft haar persoonlijke record bij de Australian Open al geëvenaard. (Foto: Pro Shots)

Eredivisie: blik op PSV

In de Eredivisie zijn de schijnwerpers vooral gericht op PSV. De Eindhovenaren werden donderdag door NAC Breda (2-0) uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en moeten zich revancheren in de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Wanneer? De twintigste speelronde is vrijdag begonnen met FC Utrecht-ADO Den Haag. Op zaterdag staan vier duels op het programma, met onder meer nummer twee AZ (uit tegen sc Heerenveen) en nummer vijf Feyenoord (uit tegen Heracles Almelo). Pas zondag is het de beurt aan koploper Ajax (uit tegen FC Groningen).

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden rechtstreeks uitgezonden op FOX Sports. De samenvattingen zijn zondagavond te zien bij de NOS.

NUsport Eredivisiespel Voorspel hier de uitslag van de komende speelronde en maak kans op mooie prijzen.

De spelers van PSV moeten zich revancheren voor de bekeruitschakeling door NAC Breda, donderdag. (Foto: Pro Shots)

Betsema terug in koers na dopinguitspraak

In het veldrijden maakt Denise Betsema bij de Kasteelcross in het Belgische Zonnebeke haar rentree in het peloton na een dopingschorsing. De 26-jarige Nederlandse testte begin vorig jaar positief op anabole steroïden. Volgens Betsema kwamen de positieve dopingtesten tot stand door een vervuild voedingssupplement, dat ze van een Belgische apotheker kreeg.

Wanneer? Betsema gaat zaterdag om 13.45 uur van start bij de Kasteelcross van Zonnebeke. Mathieu van der Poel verschijnt om 15.00 uur aan het vertrek bij de mannen.

Hoe te volgen? Het verloop van de Kasteelcross van Zonnebeke is te volgen in de NUsport-app. Het Belgische Sporza zendt later op de dag een uitgebreide samenvatting uit.

Denise Betsema vorig jaar tijdens het WK veldrijden in het Deense Bogense. (Foto: Pro Shots)

Veelbesproken Nuis maakt rentree

Schaatser Kjeld Nuis keert bij het gecombineerde NK allround en sprint na anderhalve maand afwezigheid door ziekte terug in wedstrijdverband. Nuis wil zich in Heerenveen plaatsen voor het WK sprint van eind februari. Daarvoor moet hij het NK sprint winnen. Ook onder anderen Jorien ter Mors, Carlijn Achtereekte en Ireen Wüst komen dit weekend in actie.

Wanneer? Nuis staat zaterdag voor het eerst op het ijs bij de 500 meter meter. De sprintafstand start om 14.11 uur. Op zaterdag en zondag loopt het programma van 11.30 uur tot ongeveer 17.30 uur

Hoe te volgen? Het verloop van het NK sprint en NK allround is te volgen via de NUsport-app. De NOS zendt alle wedstrijden rechtstreeks uit op NPO1.

Kjeld Nuis maakt zaterdag zijn rentree bij de NK sprint en allround. (Foto: Pro Shots)