De Dakar-karavaan is in rouw vanwege de dood van Edwin Straver. De Nederlandse motorcoureur kwam vorige week ten val tijdens de voorlaatste etappe van de rally in Saoedi-Arabië en overleed vrijdag in Nederland.

"De gehele Dakar-caravan betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Edwin", aldus de organisatie op Twitter. De 48-jarige Straver lag na zijn crash in een ziekenhuis in de Saoedische hoofdstad Riyad en werd woensdag overgevlogen naar Nederland, waar hij in een ziekenhuis in Den Bosch is overleden.

"We zijn blij dat hij naar Nederland is gekomen. Daardoor hebben we hem nog liefde en aandacht kunnen geven. We waren er met én voor elkaar", vertelt Stravers vriendin Anja tegen De Telegraaf.

Jurgen van den Goorbergh, die evenals Straver de Dakar Rally op de motor reed, heeft ook gereageerd op de dood van de Brabander. "Woorden schieten tekort", zegt hij op Twitter. "We zullen je herinneren als een zeer enthousiaste motorsportliefhebber met het hart op de juiste plaats. We gaan je missen."

Edwin Straver overleed vrijdag op 48-jarige leeftijd. (Foto: Pro Shots)

'Soms is mijn geliefde sport wreed'

Straver is de eerste Nederlander sinds 1988 en de derde in totaal die overlijdt door de Dakar Rally. Hij reed op het moment van zijn ongeluk slecht 50 kilometer per uur, maar kwam verkeerd terecht. Straver had ongeveer tien minuten geen hartslag en raakte in een diepe coma. "Voor mij is Edwin die donderdag al overleden", zegt zijn vriendin.

Allard Kalff, die namens RTL in Saoedi-Arabië verslag deed van de Dakar Rally, schrijft op Twitter: "Soms is mijn geliefde sport wreed. Ik wens familie en vrienden alle sterkte die ze nodig hebben."

Straver was bezig aan de derde Dakar Rally uit zijn loopbaan. Hij eindigde vorig jaar als eerste in het zogenoemde kistrijdersklassement. In die klasse doen coureurs mee die ervoor kiezen om alleen met een kistje met basisbenodigdheden en zonder hulp van buitenaf de woestijn in te gaan.