Dafne Schippers slaat het volledige indoorseizoen over. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter heeft meer tijd nodig om te trainen en in vorm te komen en loopt daarom pas in het voorjaar haar eerste wedstrijden.

"Dit trainingskamp in Zuid-Afrika kende goede dingen, maar ook wat tegenvallers", schrijft Schippers vrijdag, daags voordat ze terugvliegt naar Nederland, op Instagram. "Ik moet nog wat stappen zetten. En omdat ik eerst in topvorm wil komen, begin ik niet aan het indoorseizoen."

De 27-jarige Schippers maakte eind vorig jaar al bekend dat ze de WK indoor in maart overslaat, omdat het toernooi in het Chinese Nanjing niet in haar aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio past.

Nu meldt ze dus dat ze helemaal niet in actie zal komen tijdens het indoorseizoen. Ze had wel wedstrijden in Düsseldorf en Berlijn in februari op de planning staan.

Volgens Schippers is er geen reden om bezorgd te zijn. "Wees gerust: ik zal op tijd klaar zijn voor het outdoorseizoen", vervolgt ze. "Ik heb alleen wat tijd nodig om straks echt te kunnen knallen."

Olympische afstanden zijn geen nummers in indooratletiek

Schippers is negenvoudig Nederlands kampioen indoor op de 60 meter en veroverde op die afstand vorig jaar zilver bij de EK in Glasgow.

De 100 meter, de 200 meter en de 4x100 meter zijn de afstanden waarop Schippers in actie zal komen op de Spelen, maar dat zijn geen afstanden in de indooratletiek. Vier jaar geleden in Rio de Janeiro pakte de Utrechtse olympisch zilver op de 200 meter.