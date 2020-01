De carrière van Caroline Wozniacki is voorbij. De voormalige nummer één van de wereld, die in december al had aangekondigd dat de Grand Slam in Melbourne haar laatste toernooi zou zijn, verloor vrijdag in de derde ronde van Ons Jabeur.

Het werd 7-5, 3-6 en 7-5 voor de Tunesische nummer 78 van de wereld, waarna de 29-jarige Wozniacki in het bijzijn van onder anderen haar vader en coach Piotr Wozniacki en toernooibaas Craig Tiley afscheid nam van het publiek.

Van oktober 2010 tot eind januari 2012 was de Deense bijna onafgebroken de nummer één van de wereld, maar het duurde lang tot ze een Grand Slam-toernooi won. In 2009 en 2014 verloor ze de finale van de US Open, maar twee jaar geleden op de Australian Open was het wel eindelijk raak. In de eindstrijd in Melbourne versloeg ze Simona Halep.

Het bleef bij de ene Grand Slam-titel en in 2019 werden haar prestaties minder, waardoor Wozniacki nu als de nummer 36 van de wereld afzwaait.

Caroline Wozniacki met haar familie na haar nederlaag tegen Jabeur. (Foto: Pro Shots)

'Het moest zo zijn'

Na haar wedstrijd tegen Jabeur benadrukte Wozniacki dat ze kon leven met de nederlaag en het afscheid. "Ik heb gevochten tot het eind en dat heb ik vandaag weer gedaan. Daar sta ik ook om bekend", zei Wozniacki, die de wedstrijd afsloot met een fout met haar forehand.

"En juist aan die forehand heb ik mijn hele carrière gewerkt. Dat mijn laatste partij een driesetter was, is ook tekenend. Het is precies zoals het allemaal moest zijn."