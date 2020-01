Motorcoureur Edwin Straver, die vorige week ten val kwam in de Dakar Rally, is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden, meldt Omroep Brabant vrijdag.

De 48-jarige Brabander crashte vorige week donderdag in de voorlaatste etappe van de rally in Saoedi-Arabië en raakte daarbij zwaargewond. Naar verluidt reed Straver maar 50 kilometer per uur, maar kwam hij ongelukkig terecht.

Zijn partner liet een dag later in een verklaring weten dat Straver ongeveer tien minuten geen hartslag heeft gehad en dat hij ter plekke gereanimeerd moest worden door het medische team, dat snel ter plaatse was.

Straver verbleef enkele dagen in een ziekenhuis in de Saoedische hoofdstad Riyad, waar werd geconstateerd dat de coureur uit het Brabantse Rijswijk een van zijn bovenste nekwervels heeft gebroken. Woensdag werd hij overgevlogen naar Nederland, waar hij overleed.

Eerder overleed Portugees Paulo Gonçalves

Straver was bezig aan de derde Dakar Rally uit zijn loopbaan. Hij eindigde vorig jaar als eerste in het zogenoemde kistrijdersklassement. In die klasse doen coureurs mee die ervoor kiezen om alleen met een kistje met basisbenodigdheden en zonder hulp van buitenaf de woestijn in te gaan.

Door de dood van Straver zijn in totaal twee coureurs die actief waren in de 41e Dakar Rally, die vorige week vrijdag eindigde, overleden. De Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves kwam tijdens de zevende etappe om het leven.

Het is de derde keer en voor het eerst sinds 1988 dat een Nederlander om het leven komt tijdens de zware woestijnrally, die de afgelopen jaren in Zuid-Amerika en eerder in Afrika werd verreden. Vrachtwagenchauffeur Kees van Loevezijn overleed 32 jaar geleden, nadat zijn truck over de kop sloeg en hij uit de wagen werd geslingerd. De andere Nederlandse dode is motorcoureur Bert Oosterhuis in 1982.