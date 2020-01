De Nederlandse waterpolosters kunnen zich donderdag in de halve finale van het EK in Boedapest tegen Rusland mogelijk plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, maar daar probeert de ploeg van bondscoach Arno Havenga niet aan te denken. Oranje heeft geleerd van eerdere olympische kwalificatiemomenten waarin de Spelen wél centraal stonden.

Nederland moet op het EK de titel pakken om zich na twaalf jaar weer te kwalificeren voor de Spelen. Een finaleplaats kan ook al voldoende zijn, maar dan moet Spanje, dat al een olympisch ticket op zak heeft, tegenstander zijn in de eindstrijd. De Spaanse vrouwen spelen in de halve finale tegen Hongarije.

De halve finale tussen Nederland en Rusland begint om 17.30 uur en Spanje-Hongarije staat om 19.00 uur op het programma. Bij winst op de Russinnen kan Oranje daarom rustig gaan kijken of plaatsing voor Tokio al een feit is.

"Maar voor ons mag dat niet uitmaken dit EK", zegt Havenga tegen NUsport. "We willen gewoon Europees kampioen worden, dat is het doel. Ongeacht het resultaat bij Spanje-Hongarije en of we al zeker zijn van de Spelen."

Maud Megens is topscorer van Oranje dit EK. (Foto: Pro Shots)

'De Spelen zijn geen issue in de groep'

Overigens zijn de Spelen nog niet uit beeld voor Oranje als het op het EK misgaat. De ploeg van Havenga heeft dan nog een laatste kans op een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in maart in het Italiaanse Triëst.

Vier jaar geleden ging het voor Oranje mis op het OKT in Gouda, nadat in 2012 - toen Nederland regerend olympisch kampioen was - ook al op dramatische wijze de Spelen werden misgelopen.

"Natuurlijk geeft het nu rust dat we eventueel nog een OKT hebben", vertelt Havenga, die sinds 2013 bondscoach is. "Maar een van de harde lessen is voor ons geweest dat we niet te veel nadruk moeten leggen op het kwalificeren voor de Spelen. De Spelen zijn daarom nu geen issue in de groep. Het is meer een doel binnen een doel, al besef ik dat we ook in Tokio kans hebben op een medaille. Het zou dus zonde zijn als we Tokio niet eens halen."

Oranje voorafgaand aan de kwartfinale tegen Slowakije. (Foto: Pro Shots)

'We zijn fit, constant en gedisciplineerd'

De resultaten tot dusver bevestigen dat Oranje tot de beste landen ter wereld behoort. Groepswedstrijden tegen Israël (22-3), Duitsland (23-3), Frankrijk (18-1) en de kwartfinale tegen Slowakije (22-2) werden met monsterscores gewonnen en ook toplanden Italië (10-4) en Spanje (10-6) versloeg Nederland overtuigend.

De uitstekende prestaties zijn volgens Havenga het gevolg van de maandenlange voorbereiding op het EK, nadat het WK in Zuid-Korea afgelopen zomer al in de kwartfinales voorbij was voor Oranje. Sindsdien werd vrijwel elke dag gezamenlijk getraind in Zeist. "We zijn fitter geworden, constanter en gedisciplineerd en dat komt hier op het EK tot uiting."

Het vertrouwen is dan ook groot richting het treffen met Rusland, dat op het WK ook in de kwartfinale strandde. "We geloven in onze kansen, maar zijn ook reëel", benadrukt Havenga. "Rusland heeft een ploeg die bijna ieder toernooi meedoet om de medailles. Ze zijn onberekenbaar, creatief en snel in de contra-aanval. We zijn op onze hoede."