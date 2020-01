Sam Lammers kan donderdag in het TOTO KNVB Beker-duel met NAC Breda zijn rentree maken bij PSV. De spits is na een half jaar blessureleed voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren.

De 22-jarige Lammers, die vorig seizoen verhuurd werd aan sc Heerenveen en toen zestien keer scoorde in de Eredivisie, kwam dit seizoen alleen in actie in de voorronde van de Champions League tegen Basel en in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Hij werd vervolgens geopereerd aan zijn knie en sloot deze winter pas weer aan bij training.

Trainer Ernest Faber kan Lammers goed gebruiken, want eerste spits Donyell Malen kan dit seizoen door een zware knieblessure niet meer in actie komen. PSV heeft tegen NAC bovendien weer de beschikking over Konstantinos Mitroglou, die de Eredivisie-wedstrijd tegen VVV-Venlo (1-1) zondag miste door een bovenbeenblessure.

Volgens Faber maakte Lammers de afgelopen weken een gretige indruk. "Hij is goed fit en moet nu langzaam weer minuten gaan maken", zei de trainer woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie op De Herdgang. "Op de training zie je niets aan hem, dat is mooi om te zien. De vooruitzichten zijn positief. Nu is het aan hem om dat in de praktijk te bevestigen."

PSV wacht al vier maanden op Eredivisie-zege buiten Eindhoven

Er is PSV veel aan gelegen om de achtstefinalewedstrijd donderdag tegen NAC te winnen, want het bekertoernooi lijkt de enige goede kans voor PSV om het seizoen af te sluiten met een prijs. De Eindhovense club verloor de strijd om de Johan Cruijff Schaal, werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League en staat in de Eredivisie op twaalf punten achterstand van koploper Ajax.

Faber is dan ook niet van plan om in het Rat Verlegh Stadion spelers te sparen. "Wij gaan met ons sterkst mogelijke elftal starten. De beker is een heel belangrijk toernooi voor ons. We willen hem winnen."

Probleem is wel dat PSV buiten het Philips Stadion dit seizoen dramatisch presteert. De laatste uitzege in de Eredivisie van de 24-voudig landskampioen was op 29 september tegen PEC Zwolle (0-4). "We moeten dat niet groter maken dan het is", zei Faber.

"Als we uit dezelfde afspraken nakomen als in eigen huis, dan lukt het ook om resultaat te halen. Wij krijgen elke wedstrijd voldoende kansen. Je kunt er allerlei theorieën op loslaten, maar gezien onze kwaliteiten kunnen we genoeg doelpunten maken."

De wedstrijd tussen NAC, dat vijfde staat in de Keuken Kampioen Divisie, en PSV begint donderdag om 20.45 uur in het Rat Verlegh Stadion en staat onder leiding van scheidstrechter Serdar Gözübüyük. De winnaar staat in de kwartfinales tegenover AZ, dat dinsdag met 2-0 won van TOP Oss.

