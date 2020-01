Roger Federer heeft zich woensdag voor de 21e keer op rij geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. Eerder op de dag schaarde Novak Djokovic zich al bij de laatste 32.

De 38-jarige Federer rekende overtuigend af met de Serviër Filip Krajinovic, die 41e staat op de wereldranglijst. Na 1 uur en 32 minuten stond er 6-1, 6-4 en 6-1 op het scorebord in de Rod Laver Arena. De volgende tegenstander van Federer wordt de Australiër John Millman. De mondiale nummer 47 was in de tweede ronde met 6-4, 7-5 en 6-3 te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz.

De als derde geplaatste Federer jaagt in Melbourne op zijn zevende Australian Open-titel, nadat hij in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018 won. Vorig jaar werd de Zwitser uitgeschakeld in de vierde ronde en dat was een van zijn slechtste resultaten ooit op het eerste Grand Slam-toernooi van dit jaar.

Federer haalde bij zijn debuut op de Australian Open in 2000 al de derde ronde en dat was ook in 2001 en 2015 het eindstation. Nooit werd hij vóór de derde ronde uitgeschakeld.

Novak Djokovic viert zijn zege op Tatsuma Ito. (Foto: Pro Shots)

Kohlschreiber trekt zich terug

Djokovic jaagt in Melbourne voor zijn achtste titel en vooralsnog gaat dat uitstekend. De Serviër was woensdag in de tweede ronde een maatje te groot voor de Japanner Tatsuma Ito. Het werd 6-1, 6-4 en 6-2 voor de nummer twee van de wereld.

De Serviër won de Australian Open in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en vorig jaar en is daarmee recordhouder. In de derde ronde staat hij opnieuw tegenover een Japanner: Yoshihito Nishioka.

Van de topspelers bereikte ook de als zesde gerangschikte Stéfanos Tsitsipás de derde ronde. De jonge Griek hoefde niet in actie te komen, want tegenstander Philipp Kohlschreiber trok zich terug.

Met Matteo Berrettini en Grigor Dimitrov verloor het toernooi wel de nummers acht en achttien de plaatsingslijst. Berrettini moest na een lange partij buigen voor Tennys Sandgren: 6-7 (7), 4-6, 6-4, 6-2 en 5-7. Dimitrov verloor tegen Tommy Paul eveneens in een vijfsetter: 4-6, 6-7 (6), 6-3, 7-6 (3) en 6-7 (3).