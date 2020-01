Oud-profvoetballer en jeugdtrainer Chris de Wagt is zondag op 34-jarige leeftijd overleden. De Fries leidde Jong Heerenveen in het seizoen 2017/2018 naar het kampioenschap van de B-competitie.

Als speler was De Wagt van 2005 tot en met 2009 actief voor SC Cambuur. Hij speelde honderd competitiewedstrijden voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie en scoorde elf keer. In tien wedstrijden voor FC Oss (tegenwoordig TOP Oss) in 2010 kwam hij tot een doelpunt, waarna hij verderging bij de amateurs.

Zeven jaar later begon De Wagt als trainer van Jong Heerenveen. Hij werd in die periode tot tweemaal toe, eerst in 2017 en later in 2018, geconfronteerd met kanker.

"In deze zware en intensieve periode vond De Wagt af en toe zelfs nog de kracht en energie om te assisteren binnen de jeugdopleiding van Heerenveen. Dat deed hij dan vol overgave, vol bezieling", schrijft Heerenveen maandag op de website van de club.

De Friese club noemt De Wagt een "een gedreven vakman en een geliefde collega".

Chris de Wagt in 2010 als speler van TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

De Wagt was in november in het Abe Lenstra Stadion

In november bezocht De Wagt voor het laatst een thuiswedstrijd van Heerenveen, dat toen met 3-2 won van Vitesse. De spelers van de ploeg van trainer Johnny Jansen betraden het veld met shirts met daarop de naam van de oud-prof.

Na afloop stond Jansen emotioneel voor de camera. Hij gaf een interview van slechts 43 seconden, waarin hij niet over "onbelangrijke dingen" als tactiek wilde praten.

Op dat moment was duidelijk dat De Wagt niet meer beter zou worden. "De club wenst zijn vrouw Mariëlle, hun kinderen Vajenn en Novan, zijn familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende ontzettend veel kracht en sterkte toe", schrijft Heerenveen maandag.