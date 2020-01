Dick Advocaat is uiteraard blij dat Feyenoord zaterdag tegen sc Heerenveen (3-1) wederom drie punten pakte onder zijn leiding, maar tevreden was hij niet na afloop. De trainer benadrukt dat zijn ploeg beter moet spelen.

"Het was geen geweldige wedstrijd van ons", zei Advocaat in De Kuip tegen FOX Sports. "In fases van het spel was Heerenveen net zo goed als wij. En misschien wel beter, qua rust. We moeten echt beter, laat dat duidelijk zijn."

Toch was Feyenoord tegen Heerenveen vrijwel geen moment spannend, omdat de thuisploeg razendsnel op een 3-0-voorsprong stond. Luis Sinisterra (negende minuut en, Nicolai Jörgensen (zeventiende en 26e minuut) maakten de goals.

"Wij waren effectiever”, besefte Advocaat. “Al kregen we ook nog een 100 procent kans op 4-1 en die ging er niet in. Dat was ook meer geweest dan verdiend. We werden onrustiger aan de bal, speelden te vaak meteen naar voren en dat leidde tot onnodig balverlies."

Vreugde bij Feyenoord na de 1-0 van Luis Sinisterra. (Foto: Pro Shots)

'Er is veel op die jongen afgekomen'

Het stemde Advocaat wel tevreden dat Jörgensen twee van de drie goals voor zijn rekening nam. De Deen tobde voor de winterstop met blessures en scoorde in al die maanden maar twee keer.

"Er is veel op die jongen afgekomen", zei Advovaat over zijn spits. "Maar hij zal het nu toch moeten laten zien. Dat wil hij zelf ook. Hij wil naar het EK met Denemarken."

Ook over het optreden van Justin Bijlow was Advocaat tevreden. De 21-jarige Rotterdammer is na het vertrek van Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC gekozen als eerste doelman, al had hij tot zaterdagavond 364 dagen niet gespeeld in de hoofdmacht.

"Ik wist al dat het een goede keeper was. Op trainingen toont hij aan dat hij atletisch is en veel uitstraling heeft. Dat liet hij tegen Heerenveen ook zien."

Feyenoord blijft ondanks de zege de nummer vijf op de Eredivisie-ranglijst, want Willem II won later op de avond met 1-3 bij AZ. Dinsdag wacht alweer de volgende wedstrijd voor de vijftienvoudig landskampioen, uit tegen Fortuna Sittard in het TOTO KNVB Bekertoernooi.

