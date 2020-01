AZ heeft zaterdagavond verloren van Willem II, waardoor de Alkmaarders moeten vrezen dat de achterstand op Eredivisie-koploper Ajax oploopt. De Tilburgers wonnen in het AFAS Stadion met 1-3.

Door een goal van Oussama Idrissi leidde AZ halverwege nog wel met 1-0, waarna Mats Köhlert, Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye na rust trefzeker waren voor Willem II, dat zo zeer goede zaken deed.

De ploeg van trainer Adrie Koster, die eerder dit seizoen ook al Ajax en PSV versloeg, stijgt door de overwinning in Alkmaar naar de derde plaats, met twee punten voorsprong op PSV en Feyenoord. De Eindhovenaren spelen zondag om 12.15 uur nog wel uit tegen VVV-Venlo. Feyenoord was zaterdagavond met 3-1 te sterk voor sc Heerenveen.

AZ heeft vijf punten meer dan Willem II en drie punten minder dan Ajax. De Amsterdammers spelen zondag om 14.30 uur thuis tegen Sparta Rotterdam en kunnen het gat dan vergroten tot zes punten. De volgende wedstrijd van AZ is dinsdag om 18.30 uur uit tegen Keuken Kampioen Divisie-club TOP Oss in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Willem II neemt het een dag later in Friesland op tegen Heerenveen.

Vreugde bij AZ na de 1-0 van Oussama Idrissi. (Foto: Pro Shots)

AZ raakt lat en paal

AZ miste in de eerste wedstrijd van 2020 doelman Marco Bizot, die een schorsing uitzat. De 22-jarige Rody de Boer verving hem tussen de palen en maakte zijn Eredivisie-debuut. Aanvankelijk leek het voor AZ en ook voor De Boer een makkelijke avond te worden.

De thuisploeg viel aan en raakte na twintig minuten tot twee keer toe het aluminium. Het schot van Owen Wijndal eindigde op de lat, waarna Calvin Stengs de buitenkant van de paal raakte.

Tien minuten later was het wel raak. Idrissi kwam op karakteristieke wijze naar binnen gedribbeld en klopte doelman Timon Wellenreuther met een laag schot in de verre hoek: 1-0. Dat was ook de ruststand.

Willem II viert de 1-3 van Mike Trésor Ndayishimiye. (Foto: Pro Shots)

Ndayishimiye schier schitterend raak

In de tweede helft werd AZ slordiger en verloor het de grip op de wedstrijd. Na zestig minuten leidde dat tot de gelijkmaker van Willem II via Köhlert. De Duitser schoot de rebound binnen, nadat De Boer een inzet Pavlidis gekeerd had (1-1).

Het werd nog erger voor AZ, want twaalf minuten voor tijd viel de 1-2. Na een pass van Damil Dankerlui stond Pavlidis oog in oog met De Boer en de Griek maakte het koel af. De ploeg van Arne Slot ging daarna nog wel even voor de 2-2, maar het werd 1-3.

Ndayishimiye schoot schitterend binnen voor Willem II en zorgde zo voor het mooiste moment van de avond van de Tilburgers, die inmiddels mogen dromen van Europees voetbal.

