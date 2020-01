De Nederlandse waterpolomannen zijn zaterdagavond uitgeschakeld op het EK in Boedapest. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor de laatste groepswedstrijd met 11-4 van Servië, terwijl Oranje minimaal gelijk had moeten spelen.

Overigens stond Nederland in het derde kwart nog op een verrassende 3-4-voorsprong, maar daarna stelde het sterke Servië orde op zaken.

Nederland had het EK moeten winnen om een ticket te veroveren voor de Olympische Spelen. Dat was een zeer zware opdracht, maar Oranje heeft ook nu nog een kans om Tokio te halen. In maart speelt Nederland in Rotterdam een olympisch kwalificatietoernooi en daar worden drie of vier olympische tickets verdeeld.

De Oranjevrouwen zijn nog wel in de race op het EK. De ploeg van bondscoach Arno Havenga speelt zondag de laatste groepswedstrijd tegen Spanje, maar is al zeker van een plek in de kwartfinale. Twee jaar geleden werd Oranje Europees kampioen en titelprolongatie betekent plaatsing voor Tokio.

Mocht Spanje tegenstander zijn in de eindstrijd, dan volstaat de finaleplaats. Spanje is namelijk al zeker van de Spelen. Mochten de Nederlandse vrouwen het niet redden op het EK, dan krijgen ook zij nog een kans op een OKT.

Het een moeilijke klus voor Oranje om de Spelen te halen. (Foto: Pro Shots)

Lindhout scoort twee keer

Voor de mannen wordt het een flinke klus om Tokio te halen. Op het EK eindigde Oranje als laatste in de groep, al werd wel gewonnen van Roemenië.

De Serviërs zijn regerend olympisch en Europees kampioen en het was dan ook niet verrassend dat ze zaterdag in de Donau Arena een ruime zege boekten op Nederland. Door een goal van Pascal Janssen leidde Oranje nog wel na het eerste kwart met 0-1, maar halverwege was het 3-2 voor Servië. De tweede Nederlandse treffer werd gemaakt door Jorn Winkelhorst.

Via Robin Lindhout kwam Oranje knap terug tot 3-3 en via nogmaals Lindhout werd het zelfs 3-4. Daarna was het gedaan met het goede spel van Nederland, want aan het eind van het derde kwart had Servië een 8-4-voorsprong. In het laatste kwart liepen de Serviërs verder uit (11-4), waardoor het EK voor Oranje eindigde met een ruime nederlaag.