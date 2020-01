Sevilla-trainer Julen Lopetegui begrijpt er niets van dat de eerste goal van Luuk de Jong zaterdag tegen Real Madrid is afgekeurd. Halverwege de wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu, die de Madrilenen met 2-1 wonnen, haalde de Spaanse coach al verbaal woedend uit naar de scheidsrechter.

"Het is een schande", riep Lopetegui, terwijl hij in de rust richting de kleedkamers liep. Volgens de Madrileense krant Marca was niet alleen de trainer woedend, maar ook technisch directeur Monchi. Hij zou het ereterras hebben verlaten om beneden verhaal te halen bij de arbitrage.

Het moment waar Lopetegui, die vorig seizoen trainer was van Real, en Monchi zo kwaad over waren gebeurde na een half uur spelen. De Jong kopte fraai raak uit een corner, waarna de scheidsrechter Juan Martínez op aanraden van de VAR naar het scherm ging. De Oranje-international deed niets fout, maar zijn ploeggenoot Nemanja Gudelj blokte Real-verdediger Eder Militão en dat was voor Martínez reden de goal af te keuren.

"Ik loop al jaren in de voetballerij rond, maar ik zag echt niks gebeuren", baalde Lopetegui. "Ik wil dat er uitleg komt. Het was heel belangrijk om met een 0-1-voorsprong de rust in te gaan."

Julen Lopetegui tijdens de wedstrijd in Bernabéu. (Foto: Getty Images)

'Had spelers van het veld gehaald'

In plaats van 0-1 was het halverwege 0-0 in Bernabéu, waarna Real door twee goals na rust van Casemiro met 2-1 won. Tussendoor scoorde De Jong opnieuw en ditmaal telde het doelpunt wel, al ging de scheidsrechter op advies van de VAR opnieuw naar het scherm.

Munir El Haddadi zou vlak voor het doelpunt hands hebben gemaakt. "Als dat doelpunt ook was afgekeurd had ik mijn spelers van het veld gehaald", zei Monchi.

Overigens was de 1-1 van de 29-jarige De Jong zijn derde treffer in La Liga, nadat hij afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro overkwam van PSV. Hij staat met Sevilla op de vierde plaats en de achterstand op Real is opgelopen tot acht punten. Nummer twee FC Barcelona speelt zondag thuis tegen Granada.

