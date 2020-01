Feyenoord begint zaterdagavond zonder Rick Karsdorp aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De rechtsback is na 2,5 maand terug in de wedstrijdselectie, maar trainer Dick Advocaat acht hem nog niet klaar voor een basisplaats. De zieke Luciano Narsingh ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Advocaat kondigde deze week al aan dat Justin Bijlow gaat keepen tegen Heerenveen. De 21-jarige doelman is de opvolger van de naar LA Galaxy vertrokken Kenneth Vermeer, terwijl Nick Marsman als reservekeeper op de bank zit. Het is voor het eerst in 364 dagen dat Bijlow bij Feyenoord mag starten in de Eredivisie.

Lutsharel Geertruida begint als rechtsback tegen Heerenveen en Eric Botteghin, Marcos Senesi en Tyrell Malacia, die de geblesseerde Ridgeciano Haps vervangt, completeren de defensie.

Op het middenveld kiest Advocaat voor Jens Toornstra, Orkan Kökcü, en Leroy Fer en voorin starten Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra.

Duel onder leiding van arbiter Mulder

Feyenoord tegen sc Heerenveen begint zaterdag om 19.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Siemen Mulder. Als de Rotterdammers, die vijfde staan, winnen dan komen ze in punten gelijk met nummer drie PSV, maar de Eindhovenaren komen zondag nog in actie. PSV speelt dan om 12.15 uur uit tegen VVV-Venlo.

Nummer vier Willem II, dat twee punten meer heeft dan Feyenoord, neemt het zaterdagavond om 20.45 uur in het AFAS Stadion op tegen AZ.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Woudenberg; Veerman, Faik, Kongolo, Ejuke, Bruijn, Van Bergen.