Erling Haaland heeft zaterdag voor een bijzondere prestatie gezorgd bij zijn debuut voor Borussia Dortmund. De Noorse spits viel in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg in de 56e minuut in en hielp zijn nieuwe club met een hattrick aan een 3-5-zege. Bas Dost was trefzeker voor Eintracht Frankfurt.

De negentienjarige Haaland was in de eerste seizoenshelft ook al op schot voor RB Salzburg met zestien goals in de Oostenrijkse Bundesliga en acht treffers in de Champions League. Dortmund haalde hem deze winter naar de Duitse Bundesliga en daar zette hij de lijn van Salzburg voort.

Trainer Lucien Favre liet Haaland in de 56e minuut invallen, toen Dortmund in zijn eerste wedstrijd van 2020 tegen een 3-1-achterstand aankeek. Drie minuten later maakt de aanvaller al de 3-2. In de 61e minuut scoorde Jadon Sancho de gelijkmaker en daarna was Haaland nog twee keer trefzeker. Hij scoorde in de zeventigste en in de 79 minuut en bezorgde Dortmund zo alsnog drie punten.

Bij Augsburg had Jeffrey Gouweleeuw een basisplaats. Voor rust zag de Nederlandse verdediger Florian Niederlechner de 1-0 maken in de WWK Arena en via Marco Richtger werd het vlak na rust 2-0. Julian Brandt maakte de eerste goal voor Dortmund, waarna Niederlechner tien minuten na rust zijn tweede maakte (3-1) en Augsburg op weg leek naar een zege, maar door Haaland gebeurde dat dus niet.

Door de zege liep nummer vier Dortmund drie punten in op nummer twee Borussia Mönchengladbach, dat vrijdag met 2-0 bij Schalke 04 verloor. Koploper RB Leipzig speelt zaterdag om 18.30 uur thuis tegen Union Berlin en nummer drie Bayern München gaat zondag op bezoek bij Hertha BSC.

Vreugde bij Haaland na zijn eerste goal voor Dortmund. (Foto: Pro Shots)

Locadia valt in bij Hoffenheim

Eintracht Frankfurt is nog altijd middenmotor in de Bundesliga, al werd zondag mede door een goal van Dost wel knap gewonnen bij Hoffenheim. De Nederlandse spits maakte na achttien minuten de openingstreffer in de PreZero Arena en dat was zijn vijfde competitiegoal van dit seizoen.

De Griek Kostas Stafylidis tekende aan het begin van de tweede helft voor de gelijkmaker namens Hoffenheim, waarna de Amerikaan Timothy Chandler Frankfurt de volle drie punten bezorgde. Acht minuten voor tijd, toen de uitslag al op het scorebord stond, mocht Jürgen Locadia nog invallen bij Hoffenheim. Joshua Brenet, die mag vertrekken, werd buiten de wedstrijdselectie gehouden door trainer Alfred Schreuder.