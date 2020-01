Vorig seizoen was er voor het eerst vooral negatieve aandacht voor Team Sunweb. Teambaas Iwan Spekenbrink blikt vlak voor het nieuwe wielerjaar terug op het vertrek van Tom Dumoulin en legt uit waarom hij gelooft dat zijn ploeg ook zonder de grote blikvanger weer succesvol zal zijn.

Tijdens een rondleiding in het gloednieuwe kantoor van Team Sunweb langs de A1 bij Deventer legt Spekenbrink bureau na bureau uit wat elke werknemer toevoegt aan zijn ploeg.

In de ruim elf jaar dat de 43-jarige Twent de baas is bij de wielerformatie ligt de nadruk altijd op het team, maar vorig jaar draaide het om maar 1 van de 130 werknemers.

Kopman Dumoulin raakte in mei door een val in de Giro d'Italia geblesseerd en maakte drie maanden later ondanks een doorlopend contract de overstap naar Jumbo-Visma.

"Mensen willen er al snel van maken dat er ruzie was tussen ons en Tom", zegt Spekenbrink aan een lange tafel in zijn kantoor. "Maar je kunt ook samen tot de conclusie komen dat we niet meer het maximale uit elkaar kunnen halen."

Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink. (Foto: Team Sunweb/Vincent Riemersma)

Toch kan het geen leuke boodschap zijn geweest toen Dumoulin jou vertelde dat hij wilde vertrekken.

"Natuurlijk wil je iemand behouden die supergetalenteerd is. Alleen is het onze visie dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor de prestaties; de renners én alle mensen eromheen."

"Dat betekent dat renners volledig gemotiveerd moeten zijn om alle kennis en inspiratie te ontvangen, maar óók om die te blijven geven. Als een renner zegt dat dat even niet meer lukt, dan weet je dat het minder goed zal gaan. Want met alleen talent red je het niet op dit hoge niveau."

Was het direct duidelijk dat het klaar was met Dumoulin?

"Op een gegeven moment werd die boodschap wel duidelijk. En maakten wij de inschatting dat we Tom niet meer geïnspireerd gingen krijgen om er vol voor te gaan met zijn collega's. Ik vind het heel volwassen om te concluderen: shit, we kunnen het niet meer opbrengen, het is beter om uit elkaar te gaan. Uiteindelijk zal zijn vertrek ook beter zijn voor ons. Hoe gek dat ook klinkt en hoe uniek de sportman Tom Dumoulin ook is."

Probeer dat maar eens uit te leggen…

"Wij weten dat we heel veeleisend zijn, maar dat heeft ons ook succes gebracht. Als we een compromis hadden moeten sluiten om deze situatie werkbaar te houden, hadden we op de korte termijn misschien succes behouden, maar op de lange termijn veel prijsgegeven."

Jullie kregen in 2019 voor het eerst meer negatieve dan positieve publiciteit. Is dat lastig geweest?

"In de media heb je soms twee kolommen, terwijl het verhaal eigenlijk veel langer is. Dus soms zijn verhalen ongenuanceerd, soms kloppen verhalen niet helemaal en soms klopt het helemaal niet. Natuurlijk raakt dat mensen in de ploeg, want we zijn allemaal trots."

"Alleen hebben we iedereen ook voorgehouden dat ons werk heel simpel is: we moeten zo snel mogelijk naar de finish. En als we dat goed genoeg doen, vindt iedereen je geweldig. En dat is ook niet altijd terecht."

"Wat wij dus moeten doen, is ons niet te veel laten beïnvloeden door wat er allemaal geschreven en gezegd wordt, maar gewoon ons werk heel goed blijven doen."

'2019 gaat om Edo Maas. De rest is niet relevant' Sportief was 2019 een dramatisch seizoen voor Team Sunweb. Maar die teleurstelling staat in geen verhouding met het ongeluk van Edo Maas, een negentienjarige renner uit de opleidingsploeg die in oktober in de beloftenversie van de Ronde van Lombardije een dwarslaesie opliep toen hij tegen een auto knalde die op het parcours was gereden. "We laten ons allemaal volledig meeslepen in de topsport, winnen en verliezen lijkt soms heel belangrijk. Maar als we het over 2019 hebben, hebben we het eigenlijk alleen over Edo. De rest is niet relevant", zegt een zichtbaar geëmotioneerde Spekenbrink. "Een wedstrijd win of verlies je, maar wat er met Edo is gebeurd, is van een totaal andere grootte. Het heeft veel mensen heel verdrietig gemaakt en het heeft nog steeds een grote impact."

Het woord 'leegloop' kwam vaak terug in die kritische verhalen, want er vertrokken naast Dumoulin nog flink wat renners en begeleiders. Snap jij dat?

"Het is nu al meerdere jaren op rij zo dat heel veel ploegen achter ons personeel aan zitten. Het is dus logisch dat er mensen vertrokken zijn, maar het is zeker geen leegloop. Ik verwonder me er wel over dat het zo genoemd wordt, maar we moeten het maar als een compliment zien dat we relevant zijn geworden."

Het verhaal dat daarnaast regelmatig langskomt, is dat vertrokken renners zeggen dat ze door jullie protocollen vrijheid misten.

"Een renner wil grip op zaken hebben. Maar dat betekent ook dat je in een ploeg moet samenwerken met de begeleiders. Op het moment dat je net iets minder gedreven bent om die begeleiders goed te laten functioneren, gaat het een beetje schuren. En dan komen dat soort geluiden weleens. Maar dat heeft niks te maken met een protocol. Dat heeft puur te maken met hoe mensen dagelijks op de vloer werken en in hoeverre ze het kunnen opbrengen om dat samen te doen."

Hebben jullie hier op kantoor een kast met protocollen?

"Zeker, maar die heeft ieder bedrijf. We zijn er misschien soms wel te open en te kwetsbaar in. Alles is bespreekbaar; neem de verantwoordelijkheid om iemand te overtuigen dat het beter kan. Dat geldt ook voor renners."

Zeges van Team Sunweb in jaren met Dumoulin 2012: 32

2013: 26

2014: 41

2015: 18

2016: 15

2017: 19

2018: 11

2019: 9

Het hoogtepunt uit de historie van Team Sunweb: de Giro-zege van Tom Dumoulin in 2017. (Foto: Pro Shots)

Je begon jullie ploegpresentatie in december met de woorden: 'Dit is een team met een missie.' Was dat een boodschap voor het team of voor de buitenwacht?

"We zijn een ploeg waarvoor hoge verwachtingen gelden. 2019 was een minder jaar en je merkt dat mensen binnen de ploeg echt willen laten zien wat voor team we zijn."

Voelt het alsof jullie moeten hergroeperen?

"Zeker. Achter kopmannen als Wilco Kelderman en Sam Oomen zit een grote groep van heel grote talenten. Wij denken dat daar renners bij zitten die weer voor het podium kunnen meedoen in grote rondes, alleen hebben ze wat tijd nodig."

Je kunt ook een ploeg zijn die zich richt op het opleiden van jonge renners.

"Nee, we willen presteren. Het is hartstikke leuk om Marc Hirschi te zien groeien van wereldkampioen bij de beloften naar een heel goed debuutseizoen bij de profs. Maar we hebben nog altijd de droom om weer een grote ronde te winnen. Gek genoeg misschien wel meer dan ooit."