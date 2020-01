PSV heeft een akkoord bereikt met FC Cincinnati over een overgang van Gastón Pereiro, melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International woensdagavond. De Uruguayaan moet nog wel tot overeenstemming komen met de Amerikaanse club van trainer Ron Jans.

De 24-jarige Pereiro beschikt over een aflopend contract bij PSV en hij wil niet verlengen. De Eindhovense club moet hem daarom deze winter verkopen om te voorkomen dat hij komende zomer transfervrij vertrekt.

Het is niet duidelijk wat FC Cincinnati wil betalen voor Pereiro, die naar verluidt flink meer kan gaan verdienen in de MLS. De vraag is of Pereiro en zijn zaakwaarnemer FC Cincinnati als de juiste stap zien in de carrière van de aanvaller, die sinds 2015 voor PSV speelt. De club, die naast trainer Jans met Gerard Nijkamp een Nederlandse directeur heeft, eindigde afgelopen seizoen als laatste in de Eastern Conference.

In zijn eerste vier jaar had Pereiro meestal een basisplaats in het Philips Stadion, maar dit seizoen kwam hij tot dusver pas vier Eredivisie-wedstrijden in actie. Afgelopen zomer dacht PSV de negenvoudig international voor veel geld te kunnen verkopen aan Spartak Moskou, maar die transfer ketste af.

In 2015 scoorde Gastón Pereiro twee keer in de uitwedstrijd tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Mogelijk donderdag uitsluitsel over Rodríguez

Dinsdag raakte PSV Jeroen Zoet al kwijt aan FC Utrecht, dat de doelman voor de rest van het seizoen huurt. Toni Lato vertrok ook deze winter uit Eindhoven. De Spaanse linksback, die werd gehuurd van Valencia, speelde geen minuut in de Eredivisie en heeft getekend bij Osasuna.

Daartegenover staat dat PSV linksback Ricardo Rodríguez wil overnemen van AC Milan. Mogelijk komt er donderdag uitsluitsel over de Zwitsers international, die ook in de belangstelling staat van Fenerbahçe.

Zondag hervat PSV de Eredivisie met een uitwedstrijd om 12.15 tegen VVV-Venlo. Het duel in De Koel staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.