Georg Preidler heeft woensdag voor de rechter in Innsbruck benadrukt dat hij geen doping heeft gebruikt tijdens de Giro d'Italia van 2017. De Oostenrijker was destijds bij Team Sunweb ploeggenoot van Tom Dumoulin, die als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië won.

De naam van van Preidler dook begin vorig jaar op in een Oostenrijks dopingschandaal en in maart 2019 bekende hij bloeddoping te hebben gebruikt. Hij vertelde dat er in 2018 twee keer bloed bij hem was afgetapt, al zou dat nooit terug zijn ingebracht. "Maar alleen al de gedachte en de frauduleuze intenties zijn een misdrijf", aldus Preidler.

Voor 2018 zou Preidler naar eigen zeggen nooit doping hebben gebruikt. Tijdens de Giro van drie jaar geleden, toen hij een belangrijke knecht was van eindwinnaar Dumoulin, zou hij schoon hebben gereden. Dit werd afgelopen september echter tegengesproken door de officier van justitie. Preidler werd beschuldigd van het regelmatig gebruiken van bloeddoping én groeihormonen, te beginnen bij de Giro van 2017.

Sunweb liet al weten Preidler aan te zullen klagen als bewezen wordt dat hij tijdens de Giro-zege van Dumoulin daadwerkelijk doping heeft gebruikt. De Nederlands getinte formatie - die met een Duitse licentie rijdt - verruilde hij begin 2018 voor het Franse Groupama-FDJ, dat hem inmiddels ontslagen heeft.

Vreugde bij Team Sunweb na de Giro-zege van Tom Dumoulin in 2017. (Foto: Getty Images)

'De arts wilde me laten zien hoe het werkt'

Preidler bekende woensdag voor de rechter nogmaals zijn dopinggebruik in 2018, al zei hij puur uit nieuwsgierigheid te hebben gehandeld. "De betrokken arts wilde me laten zien hoe het werkt. Maar dat neemt niet weg dat het dom en verkeerd was. Ik heb er spijt van."

De rechtszaak werd vervolgens voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat de officier van justitie vroeg om de verklaring van een extra getuige. Deze getuige is onlangs gearresteerd, omdat hij Preidler spuiten met groeihormonen zou hebben gegeven.

Dumoulin, die deze winter Team Sunweb verliet en bij Jumbo-Visma tekende, zei vorig jaar flink te balen van de dopingperikelen rond Preidler. "Ik ben meer dan trots op die Giro-overwinning en zal dat altijd blijven. Maar nu weet ik dat ik misschien wel een ploegmaat heb gehad die niet 'schoon' rondreed. Dat is een bittere pil", aldus Dumoulin in september 2019.