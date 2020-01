Kim Clijsters zegt dat het trainen richting haar tenniscomeback tot dusver prima te combineren is met haar gezinsleven. De 36-jarige voormalig nummer één van de wereld, moeder van drie kinderen, voelt daarnaast ook al enige spanning richting haar eerste partij van haar terugkeer.

"Vorig jaar tijdens de Australian Open van vorig jaar ben ik gaan twijfelen", vertelde Clijsters woensdag tegen Sporza. "Belangrijk was ook het moment dat onze jongste voor het eerst naar school ging. Daardoor kwam er tijd om overdag te trainen en de verzorging te krijgen die nodig is voor een terugkeer. Mijn gezin merkt ook nog niets van mijn aanstaande comeback. Ik ben hooguit ’s avonds wat vermoeider."

Clijsters stopte voor het eerst in 2007, waarna ze in 2009 haar comeback maakte. Ze was tijdens die eerste terugkeer al moeder van een dochter en nam in 2012 opnieuw afscheid. De verbazing was groot toen de viervoudig Grand Slam-winnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2012) in september vorig jaar een tweede rentree aankondigde.

De reden van haar terugkeer is dat Clijsters nieuwsgierig is naar het niveau dat ze nog kan halen, een bepaalde spanning zoekt en nog altijd met veel plezier tennist. "Ook na mijn stoppen stond ik graag op de baan. Na de geboorte van mijn derde kind wilde ik zo weer wat fitter worden, maar aan een terugkeer dacht ik nog niet. Dat gevoel kwam later pas en ik ben iemand die zijn gevoel volgt."

Het is inmiddels meer dan zeven jaar geleden dat Clijsters haar laatste professionele wedstrijd speelde en daardoor bekroop haar het idee dat het nu of nooit was. "Ik heb vriendinnen die zeggen dat ze voor hun veertigste een marathon willen lopen. Zo kun je het bij mij ook zien. Ik had niet nog drie jaar moeten wachten."

Kim Clijsters woensdag op haar academie in Bree met rechts naar zich coach Fred Hemmes jr.. (Foto: Pro Shots)

'Het is een boeiend proces'

Overigens had Clijsters haar rentree al gemaakt moeten hebben. Ze mikte op een terugkeer in januari 2020, maar door een knieblessure zal waarschijnlijk pas in maart haar eerste partij spelen bij het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey.

"Ik ben met mijn gedachten nu alleen bij het trainen. Ik leef in het moment. al is het ook leuk een bepaalde spanning richting de eerste wedstrijd te voelen. Het is een boeiend proces."

Een concreet doel zegt Clijsters, die 41 WTA-toernooien won, niet te hebben. "Ik denk niet: dit moet ik eruit halen. En ook niet: dit kan mislukken. Ik wil gewoon alles uit mezelf halen. Dat zal anders gaan dan voorheen, want in mijn hoofd en fysiek ben ik anders dan jaren geleden. Maar ik weet wat ik moet doen om het tennis te spelen wat ik wil. Het voelt goed nu."

Clijsters maakte woensdag ook nog bekend dat de Nederlander Fred Hemmes jr. haar zal coachen tijdens haar 'derde' carrière. "Fred trainde hier op de academie in Bree, waardoor ik een paar met hem op de baan stond", vertelde Clijsters. "Dat voelde meteen goed en ook in de gesprekken was het gevoel goed. En zoals ik al zei: ik volg mijn gevoel."