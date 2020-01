De Nederlandse waterpolosters hebben zich woensdag dankzij een overtuigende zege op Italië geplaatst voor de kwartfinales van het EK in Boedapest. Oranje won met 10-4 van de vijfvoudig Europees kampioen.

De belangrijkste speler aan de Nederlandse kant was Maud Megens met vijf doelpunten en dat waren er twee meer dan de Italiaanse topscorer Roberta Bianconi.

Eerder dit EK, waarop Oranje zich hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen komende zomer in Tokio, werd al met monsterscores gewonnen van Israël (22-3) en Duitsland (23-3). Er resten Nederland nu nog twee groepswedstrijden, tegen Frankrijk (vrijdag) en Spanje (zondag) en de nummer één tot en met vier gaan door naar de laatste acht.

Door de zege op Italië is de kans groot dat Nederland als nummer één of twee doorgaat en daardoor het sterke Spanje pas in de finale kan treffen. Dat is belangrijk, omdat Spanje al geplaatst is voor Tokio. Titelverdediger Nederland moet het EK winnen voor een ticket voor Tokio, tenzij Spanje de tegenstander is in de eindstrijd. Dan volstaat ook het zilver.

Mocht Oranje er niet in slagen zich in Boedapest te plaatsen voor de Spelen, dan komt er nog een kans in een olympisch kwalificatietoernooi. Het kan de eerste keer in twaalf jaar worden dat de waterpolosters zich plaatsen voor de Spelen. De laatste keer, in 2008 in Peking, verraste Nederland met olympisch goud.

Maud Megens scoorde vijf keer. (Foto: Pro Shots)

Megens mist penalty

Het treffen woensdag met Italië was de eerste serieuze test voor Oranje van dit EK en daarin werd uitstekend gepresteerd door de ploeg van bondscoach Arno Havenga.

In het eerste kwart (2-2) ging het nog redelijk gelijk op, waarna Nederland in het tweede kwart ging draaien. Halverwege was de stand 6-4, ook omdat keeper Debby Willemsz meermaals redding bracht.

In het derde kwart miste Megens een penalty, maar niet veel later maakte ze er alsnog 7-4 van. Aan het einde van het derde kwart had Oranje nog meer afstand genomen (9-4) en in het vierde kwart bepaalde Megens met haar vijfde treffer de eindstand op 10-4, een uitslag die Oranje vertrouwen geeft richting de laatste twee groepswedstrijden.

Bondscoach Arno Havenga zal tevreden zijn na de zege op Italië. (Foto: Pro Shots)