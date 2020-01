De KNVB heeft de ambitie om de Champions League-finale van 2026 naar het nieuwe stadion van Feyenoord te halen, al is het op dit moment nog onzeker of de nieuwe Kuip er komt.

"Het wordt een uitdaging", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, dinsdag over het plan. "Maar het is goed om ambities te hebben."

De laatste keer dat een Champions League-finale in Nederland werd gespeeld was in 1998, de eindstrijd in de ArenA in Amsterdam tussen Real Madrid en Juventus (1-0). Inmiddels is de Johan Cruijff ArenA geen optie meer, omdat de UEFA voor de Champions League-finale vraagt om een minimale capaciteit van 63.000. Het stadion in Amsterdam biedt plaats aan 54.990 toeschouwers.

De nieuwe Kuip krijgt volgens de laatste plannen een capaciteit van 63.000 en de eerste paal gaat - als er een definitief akkoord komt - op zijn vroegst in 2021 de grond in. "63.000 wordt de bruto capaciteit", vertelt De Jong. "Vanwege veiligheidsblokkades en zichtlijnen zal de capaciteit tijdens een Champions League-finale iets lager liggen. We hebben daarom een heel goed bid nodig."

De nieuwe Kuip moet een capaciteit krijgen van 63.000. (Foto: OMA)

KNVB wil ook CL-finale vrouwen naar Nederland halen

De ambitie om de Champions League-finale naar Rotterdam te halen maakt deel uit van het tienjarenplan 2020-2030 waarin de KNVB meer evenementen in Nederland wil organiseren. Dat is al deels gelukt met de organisatie van vier EK-wedstrijden deze zomer in de ArenA en het binnenhalen van het EK zaalvoetbal in 2022.

Op 3 maart beslist de UEFA of ook de Champions League-finale voor vrouwen in 2023 in Nederland gespeeld wordt. Het Philips Stadion in Eindhoven heeft zich kandidaat gesteld. Bovendien heeft de KNVB de ambitie om het WK onder 17 in 2025 en het WK vrouwen van 2027 naar Nederland te halen.

"Door de uitbreiding van het aantal deelnemende landen van 24 naar 32 wordt het een flinke uitdaging om het WK vrouwen te organiseren", beseft De Jong. "Maar die uitdaging wordt gesteund door de Tweede Kamer en de minister van sport. Dat ziet er dus goed uit."

Overigens is op dit moment nog niet eens bekend welk land het WK vrouwen van 2023 organiseert. Japan, Colombia, Brazilië en de combinatie Australië en Nieuw-Zeeland zijn nog in de race. Over de locatie van de Champions League-finale van 2026 valt over een paar jaar een besluit.