Irene Schouten heeft zondag in Thialf haar eerste Europese titel op de massastart veroverd. De tweevoudig wereldkampioen rekende in een eindsprint af met de concurrentie. Melissa Wijfje pakte het brons.

Schouten bleef in de eindsprint de Italiaanse Francesca Lollobrigida voor. Wijfje, die drie ronden voor het einde een aanval plaatste en tot een half rondje voor de streep aan kop ging, moest zich tevredenstellen met de bronzen medaille.

Het is voor Schouten haar eerste Europese titel op de massastart. De 27-jarige inwoner van het Noord-Hollandse Andijk kroonde zich in 2015 en 2019 tot wereldkampioen op dit onderdeel, dat uit zestien ronden bestaat. Schouten is ook achtvoudig Nederlands kampioen op de massastart.

De Europese titel is voor Schouten een van de weinige prijzen die ze nog niet won op de massastart. Op haar imposante erelijst ontbreekt alleen nog de olympische titel. In 2018 won ze op de Spelen van Pyeongchang brons, achter de Japanse Nana Takagi (goud) en de Koreaanse Kim Bo-reum (zilver).