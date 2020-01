Geen van de volleybalsters zei zaterdag direct na het mislopen van de Olympische Spelen in Tokio te stoppen bij Oranje, maar er werd wel openlijk getwijfeld. Het verlies tegen Duitsland op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn leidt daarmee mogelijk tot het einde van een groot aantal internationals, die de afgelopen jaren met Nederland aan de wereldtop stonden.

"Of dit voelt als het einde van een generatie? Ja, dat zit er wel in", zegt Anne Buijs, die twaalf jaar geleden debuteerde in Oranje. Desondanks is Buijs pas 28 jaar en kan ze op papier nog mee tot de Spelen van 2024 in Parijs. "Maar ik weet nog niet wat ik nu ga doen. Het schema is gekkenwerk, het is twaalf maanden lang volleyballen."

Buijs is een van de jongsten van de generatie die uitstekend presteerde met Oranje, al bleef de bekroning uit. In 2015 en 2017 verloor Nederland een EK-finale en op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 en het WK 2018 was de vierde plaats het eindresultaat.

"We hebben een topteam en dat hadden we zo graag ook in Tokio laten zien. Maar het mag niet zo zijn", beseft Buijs.

Grothues: 'Ik ga nadenken over wat ik doe'

Naast Buijs telt Oranje met Robin de Kruijf (28) en Laura Dijkema (29) nog twee speelsters van de vaste kern die de dertig naderen, terwijl captain Maret Balkestein-Grothues (31), Myrthe Schoot (31) en de teruggekeerde Floortje Meijners (32) nog iets ouder zijn.

Grothues zei voor het OKT al dat ze het fysiek niet ziet zitten om door te gaan tot de Spelen in Parijs. Het WK over twee jaar in eigen land zou wel een doel kunnen zijn. "Maar dat weet ik niet. De komende maanden ga ik nadenken over wat ik doe."

Meijners zegt ook de tijd te nemen voor het besluit over een eventueel vervolg van haar interlandcarrière. "Tokio was het doel. Ik weet niet wat er gebeurt nu dat wegvalt", zegt ze.

'Een jongere generatie moet opstaan'

Door het missen van Tokio is er ook tijd om na te denken. Het eerstvolgende titeltoernooi van Oranje is pas het EK over ruim anderhalf jaar, dat in Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië gehouden wordt.

"Een aantal van ons zal stoppen. Een jongere generatie moet opstaan, maar dat zal een groeiproces zijn", zegt De Kruijf, die in 2008 debuteerde in Oranje. Of daar nog veel jaren bijkomen, weet ze nog niet. "Ik heb momenten dat ik denk: ik stop bij Oranje. En ik heb momenten dat ik het weer enorm leuk vind. Het ligt er ook een beetje aan hoe ik me fysiek voel."

Overigens heeft Oranje nog geen bondscoach om de komende tijd toe te werken naar het EK van 2021 en de WK een jaar later. Het contract van bondscoach Giovanni Caprara is door het verlies zaterdag in de halve finale van het OKT tegen Duitsland meteen voorbij. Joop Alberda, technisch directeur van de bond, liet al wel weten door te willen met de ervaren Italiaan, die graag in gesprek gaat.